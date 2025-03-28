環境部綠領人才課程4月起報名 30歲以下學生半價

環境部長彭啓明今天說，綠領職缺直追AI（人工智慧）產業，與28所大專院校組淨零綠領人才培育聯盟合推課程，今年提供2400人次，30歲以下學生半價、低收入戶全免，4月起報名。

彭啓明上午於環境部舉行的記者會表示，國家環境研究院結合大專院校成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推出課程，4月1日上午9時起可上國環院網頁查詢、報名，4月下旬起就有課程開跑。

他說，課程學費新台幣1.2萬元，30歲以下學生半價6000元，低收入戶全免，經費由環境部支應，合計2500個優惠名額。課程內容涵蓋氣候變遷及溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度及產品碳足跡。

彭啓明表示，培育綠領人才是因應企業需求強勁，根據環境部發布「綠領人才就業趨勢報告」，2024年近3600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求達2.2萬人，8年內成長3.29倍，人才缺口已直追AI產業的2.9萬人。

他說，因應2025年起上市櫃公司將全面編製永續報告書，2026年將開徵碳費，對照目前僅7%企業開出綠領職缺，未來隨法規趨嚴、國際減碳壓力升高，預計5年內會有1到3倍成長空間。

彭啓明表示，勞動部、衛生福利部與原住民族委員會也會合作開設「淨零綠領人才專班」，可與國環院「淨零綠領人才培育課程」結合，也可客製化另外開設。