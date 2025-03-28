台科大徵才博覽會 210家企業提供1.6萬個職缺

台灣科技大學今天舉辦徵才博覽會，吸引210家企業參與，提供逾1.6萬個職缺，涵蓋科技、半導體、資通訊、綠能等領域，有129家廠商提供實習機會，34家企業開出外籍生職缺。

台科大發布新聞稿指出，今年參加徵才博覽會的企業陣容堅強，包括台積電、艾司摩爾（ASML）、光寶科技、英業達、大立光、台達、廣達等知名企業，科技業與製造業占比逾7成，還有68家廠商深入校內舉行徵才說明會，提供職場趨勢與發展機會解析。

隨著產業缺工問題浮現，多家企業提供獎學金與完整的新秀培育計畫，例如華碩提供最多4年共新台幣112萬元的獎助學金，提前網羅菁英；現場還提供履歷健檢、模擬面試等服務，讓學生與企業代表直接交流，掌握求職關鍵資訊。

半導體產業對專業人才的需求持續攀升，日本半導體設備大廠東京威力科創特別派出技術主管及工程師進駐現場，還安排學長姐與學生互動，分享企業文化與職涯發展機會。

近期與輝達聯手發表最新AI技術的光寶科技也積極招攬台科大畢業生。光寶科技人資長劉邦亨提到，去年光寶新進員工中有高達35%來自台科大，顯示學校培養科技人才的卓越成果；為培育更多潛力AI人才，光寶推出不分科系、不限背景的全英文實習、儲備幹部等計畫，希望透過一系列技術課程，培養具專業AI技術的π型人才。

台科大校長顏家鈺表示，學校憑藉國際化環境與密切的研發、產學合作，培育許多具實作與國際經驗的高端技術人才，使學生畢業後能快速銜接職場，外籍碩博士生研發實力也深受企業青睞，留台就業意願也相當高，期待就業博覽會成為企業與優秀人才的最佳媒合平台。