影／半導體科普實驗專家施惠出書 林本堅 蔣尚義為新書站台

推動科普教育的退休教授施惠以創意實驗集結成書，新出版「半導體科技一點都不難:有趣實驗帶你認識生活中的半導體」，在輕鬆的學習氛圍中探索半導體，了解其在日常生活中的應用。

施惠原任職新竹教育大學，學術專長在生物學、國小自然科教材教法領域，退休後，轉持續鑽研半導體科普教育。施惠分享，一開始她自行研讀，讀那些書覺得非常辛苦，初期還常請教妹夫蔣尚義，也上網去看交大開放課程，一遍遍反覆讀，並重新思考，設計出一套套的實驗，讓民眾結合生活中的常見材料，操作簡便且成本低廉，對學生來說既易學易懂又具有實際應用價值。

半導體的製造過程涉及高度精密的設備和先進技術，但施惠認為，理解半導體的基本原理並不需要過於艱深。關鍵在於通過「動手做實驗」，將抽象的科學概念轉化為易於理解且具體的體驗，也為台灣未來教育的發展開創了嶄新方向。

施惠設計的科普實驗專注於半導體的核心概念，尤其是以電晶體為主題，通過實驗展示其關鍵特性。學生們透過簡單的操作，學會如何利用電晶體控制單向電流，充當開關或放大器，並深入理解光電效應技術在現代科技中的應用，例如發光二極體（LED）和太陽能電池等。強化了學生的實作能力，還幫助他們直觀感受半導體技術如何影響生活，理解其科學原理。

前台積電共同營運長、鴻海集團半導體策略長蔣尚義為施惠的書寫序，他寫道，這本書幫助學生從中學時期就開始認識半導體，大學以後就容易有興趣進入這行業。這本書的實驗設計都和日常生活所需有關，易學易懂，需要的材料都可以輕易取得，費用不高，接線也容易，是很好的科普教材。

蔣尚義說，以「電晶體音樂 IC 實驗」為例，施老師用簡單普遍又廉價的元件，以最容易懂的擴音效果，很清楚的顯示出電晶體具有放大信號的重要功能。」