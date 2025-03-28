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教育部新人事 高教司前司長朱俊彰接任常務次長

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部常務次長將由高教司前司長、現任駐溫哥華辦事處教育組長朱俊彰接任。本報資料照片
教育部常務次長將由高教司前司長、現任駐溫哥華辦事處教育組長朱俊彰接任。本報資料照片

教育部前常務次長自今年2月中退休後，該職就懸缺至今，據悉，新任常務次長將由高教司前司長、現任駐溫哥華辦事處教育組長朱俊彰接棒。

對於外傳的新人事，教育部官員也證實。事實上，朱俊彰過去曾擔任教育部高教司長，在教育部任職超過20年，外派不到一年，就回到教育部擔任次長。

朱俊彰現年51歲，畢業於東海大學政治系、北市大教育行政與評鑑研究所，曾擔任教育部專員、科長等職務，也曾任高教司專委、副司長等職務，並擔任高教司長約6年，更曾獲行政院模範公務人員肯定。他在教育部任職超過20年，說是資深官員也不為過。

朱俊彰在高教司長任內，曾參與多元入學、高教深耕計畫、教學卓越計畫等政策，對高教業務相當熟悉。

去年5月時任高教司長的朱俊彰，改外派加拿大，擔任我國駐溫哥華台北經濟文化辦事處教育組組長，如今，不到一年就將回國，接任教育部常務次長。

教育部 高教深耕計畫

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