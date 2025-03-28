台南中華醫事科大護理系校園徵才 近百家醫院業者提供1600多職缺

台南中華醫事科大今天舉辦護理系校園就業博覽會，60多家醫療院所、30多家相關業者來擺攤送五花八門紀念品，給各種福利甚至「百萬年薪」來爭取人才，非常熱鬧。

少子化衝擊很多大專院校學生難招滿，單科系辦就業博覽會少之又少。中華醫大護理系曾有兩千多學生，目前還有一千多，明年夜間部還增班，每年有300多畢業生。

護理系主任黃惠子表示，畢業生總會擔憂未來，但還是要鼓勵大家勇敢嘗試。尤其系上今年推出「五加二計畫」：也就是讓五專畢業已經在醫院的就讀升二技、服務單位給公假上在職班一周兩天半，邊工作邊就學。目前已經有安南、郭綜合、高榮總分院、市立醫院、柳奇、麻新，成大7家醫院配合。一班至少50人，白天上課。

校長孫逸民說，近百個單位來擺攤提供了將近1600個就業機會，「那我要跟今天遠道而來到我們中華醫大的所有的廠商還有貴賓報告，其實來我們中華醫大找學生、找你未來的員工就對了」。

他說，因為中華醫大學生考照力每個科系都比全國的科系高，護理、醫檢、驗光師通通比全國考照率高，只要讀中華醫大，畢業後大概六七成全部都可以考上想要的專業執照，也常有「證照狀元」，所以來中華醫大擺攤找學生就對了。

校方表示，希望護理系畢業生能夠搶得就業先機，舉辦校園徵才就業博覽會，吸引近百家業者設攤徵才，醫院多達55家，在國內鬧護理師荒之際，各大醫院全力延攬護理新血，1千多個護理師職缺向護理系應屆畢業生招手，更有醫院直接辦理筆試和面試，應徵護理師，畢業就業無縫接軌。

55家醫院從醫學中心到區域醫院、軍醫院都有。也有醫院透過護理系辦公室推薦收件，網羅優秀護理生力軍。到場設攤的醫院除展示各項福利、薪資待遇，也準備紀念品贈送學生，台北三軍總醫院更直接筆試和面試，錄取者可直接到院上班。

黃惠子表示，依各醫院開出的護理師薪資待遇，月薪平均約是4.5萬元，如果有輪大小夜班，更上看6~7萬元，比起其他行業，護理師的薪水相對穩定，歡迎有更多年輕學子加入護理人行列。

護理系應屆畢業生踴躍參與，三五成群結伴比較各大醫院福利待遇，除了薪水、三節獎金是否離家近都是學生考慮的因素。學生表示，如果要到外縣市的醫院上班，希望有宿舍可住，以減少租屋負擔。