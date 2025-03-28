君毅師生今健走遇大滿潮 臨時不淨灘...改水域安全宣導

青年節前夕，苗栗縣私立君毅中學今天上午舉辦健走暨淨灘活動，650名師生走出教室展現青春活力與社會責任；但健走到了海岸邊赫然發現遇上大滿潮，考量安全，校方決定取消淨灘，改請海巡署官兵宣導水域安全。

今天上午8點左右，君毅師生於校內集合，鳴槍後出發，全程健走至龍鳳漁港北岸沙灘，來回超過7公里，並邀請家長會、校友會、扶少團輔導母社竹南千禧扶輪社等社會團體共同參與，透過實際行動實踐環境保護與身心健康的理念，也呼籲大家珍惜自然環境，強化學生環境保護、愛家鄉意識。

今日適逢滿潮，基於安全考量，學校決定取消淨灘活動，隨後邀請海巡署中部分署龍鳳岸巡隊進行水域安全宣導。

海巡署提醒大家，海象瞬息萬變，切勿輕忽任何可能發生的危險，並強調避免危險水域、注意潮汐變化、同伴同行原則、熟悉危難救助方式等「預防重於救援，安全勝於一切」的觀念。