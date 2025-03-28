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君毅師生今健走遇大滿潮 臨時不淨灘...改水域安全宣導

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今日適逢滿潮，基於安全考量，君毅校方取消淨灘活動，隨後邀請海巡署中部分署龍鳳岸巡隊進行水域安全宣導。圖／校方提供
今日適逢滿潮，基於安全考量，君毅校方取消淨灘活動，隨後邀請海巡署中部分署龍鳳岸巡隊進行水域安全宣導。圖／校方提供

青年節前夕，苗栗縣私立君毅中學今天上午舉辦健走淨灘活動，650名師生走出教室展現青春活力與社會責任；但健走到了海岸邊赫然發現遇上大滿潮，考量安全，校方決定取消淨灘，改請海巡署官兵宣導水域安全。

今天上午8點左右，君毅師生於校內集合，鳴槍後出發，全程健走至龍鳳漁港北岸沙灘，來回超過7公里，並邀請家長會、校友會、扶少團輔導母社竹南千禧扶輪社等社會團體共同參與，透過實際行動實踐環境保護與身心健康的理念，也呼籲大家珍惜自然環境，強化學生環境保護、愛家鄉意識。

今日適逢滿潮，基於安全考量，學校決定取消淨灘活動，隨後邀請海巡署中部分署龍鳳岸巡隊進行水域安全宣導。

海巡署提醒大家，海象瞬息萬變，切勿輕忽任何可能發生的危險，並強調避免危險水域、注意潮汐變化、同伴同行原則、熟悉危難救助方式等「預防重於救援，安全勝於一切」的觀念。

校長林慶旺表示，教育可以不一樣，藉由健走，師生共同走讀竹南家鄉，深化校園與在地社區連結，更以具體行動宣誓成為地球終身志工，展現對環境的承諾。這次能透過海巡署的水域安全宣導，也讓師生認識海洋環境的潛在風險，提升自我保護意識，理解水域安全不僅關乎個人生命，更攸關家庭與社會的幸福。

君毅校方取消淨灘活動，隨後邀請海巡署中部分署龍鳳岸巡隊進行水域安全宣導，也讓師生認識海洋環境的潛在風險。圖／校方提供
君毅校方取消淨灘活動，隨後邀請海巡署中部分署龍鳳岸巡隊進行水域安全宣導，也讓師生認識海洋環境的潛在風險。圖／校方提供

健走 海巡署 淨灘

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