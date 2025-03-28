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南市勝利國小師生連續18年捐款 助8國弱勢兒童喝乾淨水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區勝利國小長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，今年募得3萬多元，部分用在投入「水資源行動」。圖／展望會南區分會提供
台南市東區勝利國小長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，今年募得3萬多元，部分用在投入「水資源行動」。圖／展望會南區分會提供

台南市東區勝利國小全校師生發起「三不一要」行動（不吃零食、不喝飲料、不留廚餘、要珍惜用水），以實際行動愛護地球，該校長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，資助衣索比亞及馬拉威的兒童，今年募得3萬3700 元，部分捐款將投入「水資源行動」，期盼為當地孩子提供乾淨的水源。

勝利國小自治會小市長李宜玹表示，「我們的一小步雖然只是滄海一粟，但合作的力量卻是眾志成城，讓我們一起關懷更多脆弱的人，希望遠方的朋友能夠在我們的幫助下，獲得豐盛的生命。」另一位小議長陳祈妘也說，「每年透過生命教育周，感恩現在富足的生活學著珍惜資源，透過實際行動，把資源留給需要的人，把愛傳給遠方的朋友。」

校長葉和源指出，勝利國小資助衣索匹亞、馬拉威孩子長達18年，很感謝每一位響應的家長跟學童，一起陪伴2位不認識孩子長大，是一件非常有意義的愛心行動。部分捐款將挹注在水資源行動，盼望讓乾淨的水源成為孩子的救援。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，全球約有20億人無法獲得安全飲用水，該會長期投入水資源行動，於馬拉威、莫三比克、越南等8國推動相關計畫，涵蓋衛生、教育、健康與兒童保護等領域。世界展望會誠摯邀請社會大眾支持水資源行動，為全球脆弱地區的孩子帶來希望與改變。

捐款方式：郵政劃撥帳號：01022760

戶名：台灣世界展望會（註明「水資源行動」）

資助專線：(06)208-0378

世界資源研究所於8月16 日發表「水道水風險工具」（Aqueduct Water Risk Atlas）報告指出，全球四分之一人口正面臨嚴峻的水資源壓力，且氣候變遷進一步加劇缺水問題，影響糧食安全與能源供應。聯合國將每年3月22日訂為「世界水資源日」，呼籲各國攜手應對水資源危機。

台南市東區勝利國小長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，今年募得3萬多元，部分用在投入「水資源行動」。圖／展望會南區分會提供
台南市東區勝利國小長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，今年募得3萬多元，部分用在投入「水資源行動」。圖／展望會南區分會提供
台南市東區勝利國小長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，今年募得3萬多元，部分用在投入「水資源行動」。圖／展望會南區分會提供
台南市東區勝利國小長期參與台灣世界展望會的「兒童資助計畫」，今年募得3萬多元，部分用在投入「水資源行動」。圖／展望會南區分會提供

世界展望會 水資源 馬拉威

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