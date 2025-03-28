管制修讀關鍵技術 郭智輝：涉國安就不希望陸生了解
教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，盤點並確實提報技術項目。經濟部長郭智輝今日表示，五大信賴產業都可盤點，包括半導體，只要跟國安有關，不希望陸生了解。
針對管制陸生修讀關鍵技術，郭智輝說，對國家安全有影響，或產業的關鍵技術，這兩部分應是主要。要保護國內產業，當然關鍵技術不希望流到其他地方。再來國安更是一樣，技術只要跟國安有關，現在不希望讓陸生了解國安技術。
郭智輝表示，五大信賴產業都是可以盤點的，從半導體、AI、軍工、資安到高階ICT，另一個是將來要賴以競爭的，就是大健康的產業技術。
此外，對於美國課徵半導體關稅的細節，郭智輝說，對美國這些關稅措施，有各種情境模擬，但因為最後的措施尚未推出來，不過各項情境都有模擬。根據這些模擬，跟產業討論，找出妥適因應措施。
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