快訊

「海角七號」男星驚爆性侵未遂！日本澡堂硬上男客被捕

調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

管制修讀關鍵技術 郭智輝：涉國安就不希望陸生了解

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，盤點並確實提報技術項目。經濟部長郭智輝今日表示，五大信賴產業都可盤點，包括半導體，只要跟國安有關，不希望陸生了解。記者屈彥辰／攝影
教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，盤點並確實提報技術項目。經濟部長郭智輝今日表示，五大信賴產業都可盤點，包括半導體，只要跟國安有關，不希望陸生了解。記者屈彥辰／攝影

教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，盤點並確實提報技術項目。經濟部長郭智輝今日表示，五大信賴產業都可盤點，包括半導體，只要跟國安有關，不希望陸生了解。

針對管制陸生修讀關鍵技術，郭智輝說，對國家安全有影響，或產業的關鍵技術，這兩部分應是主要。要保護國內產業，當然關鍵技術不希望流到其他地方。再來國安更是一樣，技術只要跟國安有關，現在不希望讓陸生了解國安技術。

郭智輝表示，五大信賴產業都是可以盤點的，從半導體、AI、軍工、資安到高階ICT，另一個是將來要賴以競爭的，就是大健康的產業技術。

此外，對於美國課徵半導體關稅的細節，郭智輝說，對美國這些關稅措施，有各種情境模擬，但因為最後的措施尚未推出來，不過各項情境都有模擬。根據這些模擬，跟產業討論，找出妥適因應措施。

國安 郭智輝 陸生

延伸閱讀

鳳山人憂大林蒲遷入學童排擠入學名額 高市府：不影響

參加31日台積電高雄2奈米廠擴產典禮？ 郭智輝這樣說

藍委提案還稅於民 經長：台電吸收凍漲盼獲補償

中國大陸若開戰台灣水電糧食能撐多久？郭智輝這麼說

相關新聞

教育部新人事 高教司前司長朱俊彰接任常務次長

教育部前常務次長自今年2月中退休後，該職就懸缺至今，據悉，新任常務次長將由高教司前司長、現任駐溫哥華辦事處教育組長朱俊彰...

台南中華醫事科大護理系校園徵才 近百家醫院業者提供1600多職缺

台南中華醫事科大今天舉辦護理系校園就業博覽會，60多家醫療院所、30多家相關業者來擺攤送五花八門紀念品，給各種福利甚至「...

君毅師生今健走遇大滿潮 臨時不淨灘...改水域安全宣導

青年節前夕，苗栗縣私立君毅中學今天上午舉辦健走暨淨灘活動，650名師生走出教室展現青春活力與社會責任；但健走到了海岸邊赫...

高中以下教師資格考6/15登場 4/10起受理報名

6月15日登場的114年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章今天公告，4月10日上午8時30分到4月17日下午3時受...

南市勝利國小師生連續18年捐款 助8國弱勢兒童喝乾淨水

台南市東區勝利國小全校師生發起「三不一要」行動（不吃零食、不喝飲料、不留廚餘、要珍惜用水），以實際行動愛護地球，該校長期...

管制修讀關鍵技術 郭智輝：涉國安就不希望陸生了解

教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，盤點並確實提報技術項目。經濟部長郭智輝今日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。