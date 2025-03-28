高中以下教師資格考6/15登場 4/10起受理報名

6月15日登場的114年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試簡章今天公告，4月10日上午8時30分到4月17日下午3時受理網路報名，報名費新台幣1000元，6月9日公布考場配置表。

教育部今天發布新聞稿表示，考試分為幼兒園、特殊教育學校、國民小學與中等學校類科，僅可擇一報考，中低收入戶或特殊境遇家庭只需繳400元報名費，低收入戶免繳報名費。

報考所需文件包含身分證明文件、修畢師資職前教育證明書或證明、學士以上學位證書等，報考人應注意填寫報名資訊如姓名、身分證明文件字號無誤，以免影響應試資格；教師資格考採筆試，包括選擇題、非選擇題及綜合題。

各考區6月14日開放應考人查看試場位置；今年考試答案卷樣式及作答注意事項都有修改，與簡章同步公告於教師資格考網站（https://tqa.rcpet.edu.tw）。

教育部說，試場規則有修正，應考人應在規定作答區內作答，未在規定作答區內作答的內容，不予評閱給分；非選擇題及共同科目綜合題須依題號作答，不可擅自更改題號；應考人未經監試委員許可，不得離座，違者扣減當科成績5分。