助力數位學習 國教院攜均一建數據平台、AI評量

國教院和均一教育平台簽署合作備忘錄，雙方將共同建立數據分析與政策研究平台，並研究AI評量技術，推動適性學習與個人化教育，讓師生更便利運用數位資源進行學習與教學。

國家教育研究院今天發布新聞稿指出，為推動數位教育發展，國教院與均一平台教育基金會簽署合作備忘錄，共同致力於數位學習時代未來教科書的發展，以及個人化學習機制的建置，期望透過公部門與民間團體合作，加速台灣教育科技轉型進程，並強化學生學習體驗。

國家教育研究院院長林從一表示，備忘錄涵蓋校園數位內容開發、數位學習政策研究和數位學習診斷與評量系統，將強化公私協力機制，打造高品質的學習內容，雙方也將共同建立數據分析與政策研究平台，並共同研究AI評量技術，推動適性學習與個人化教育。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯提到，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期開始，線上學習的需求大幅增加，也影響數位學習的進展與革新，均一教育平台作為數位學習的推廣者，與國教院曾多次合作，這次聚焦於數位教材的開發與優質化，推動數位學習內容標準化與普及，讓師生更便利運用數位資源學習與教學。