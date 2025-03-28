2024年 國人平均借6本書

根據國家圖書館統計，去年全年借閱總人次高達五七七○萬人次，較前年成長六成三，累計借閱總冊數突破一點四億冊，換算下來，全台每人去年一整年平均借閱六點一本書。若以種類來看，大家最愛的仍是心理哲學與投資理財圖書。

國圖昨發表一一三年台灣閱讀風貌，發現去年借閱總人次、累計借閱冊數、電子書借閱冊數等，都較前年成長許多，其中又以電子書借閱表現最亮眼，全民累計共借閱超過一九八○萬冊電子書，較前年成長百分之九十九點八。

至於年度最受歡迎的書籍排行榜中，心理哲學類書籍由去年的三冊大幅躍升至七冊，與理財類圖書同樣都是七冊入榜。其中「原子習慣」連五年穩坐冠軍，其次是「蛤蟆先生去看心理師」、「被討厭的勇氣」等。

國圖表示，「不便利的便利店」則是語言文學類排行第一名。殯葬業網紅「大師兄」的系列作品「火來了，快跑」、「你好，我是接體員」、「比句點更悲傷」等，則是連二年占據榜單三席，代表讀者關注生命議題。

國圖表示，綜觀去年讀者最愛圖書榜單，發現台灣讀者熱切關注個人成長與社會洞察，尤其心理溝通及自我探索的作品大量入榜，代表讀者對於生命議題更加關注，另也關心如何規畫投資指南及退休生活。