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管制陸生修讀核心技術 教育部4月跨部會研商盤點

中央社／ 台北27日電
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部今天表示，預訂4月召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請各部會盤點所屬的國家核心關鍵技術項目， 以利教育部後續控管。

為確保國安，行政院長卓榮泰今天表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議， 請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。

教育部今天透過文字回應，行政院自112年起依國家核心關鍵技術認定辦法第6條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」（112年公告22項、113年公告32項），關鍵核心技術包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術。

教育部提到，預訂4月召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，將請各部會盤點所屬國家核心關鍵技術項目，並於會中提報，以利教育部後續控管。

教育部 陸生

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