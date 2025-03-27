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周董經典歌曲變「文字裝置藝術」 方文山：這才是完整的我

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影

音樂作詞大師方文山與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展，很多作品都與「周董」歌曲連結，如「千里之外」、「菊花台」等。其中「歌詞裝置藝術」系列首次展出，運用立體、裝置化藝術手法，使文字超越平面書寫的藝術形式。方文山說，「這才是完整的我」。

基隆美術館今起至4月19日推出「方道文山流」特展，呈現方文山在文字藝術、公仔設計與視覺風格探索上的多元創作，展現其獨特的藝術體系與文化美學。

方文山說，「方道文山流」就是方文山的創作之道與風格流派，方道是指蒸氣龐克風，文山是歌詞，流是潮流，這個比較像完整的他，每個人都有標籤，他的標籤就是中國風的歌詞、文字的創作者。

方文山表示，他的歌詞畫面感很一致，設定在某一個結構的框架裡面，他很喜歡秩序美、平衡美，西夏文很吸引他，在1036年創立，現在2025年，這種文字差9年就1千年了。西夏文可以找到農業語言文字，有稻米、樹木、森林等。

「龐克貓 PUNKCAT」系列為結合復古機械結構與潮流文化的藝術公仔，每一款龐克貓都有獨特的視覺語彙與故事性；「蒸氣龐克風」系列是以齒輪、鍊條、儀表板等工業元素，創造出極具金屬工藝質感的青銅器與立體山水作品；「歌詞裝置藝術」系列，是為基隆創作全新作品，讓歌詞脫離旋律，以純粹的視覺語言展現文字的詩意與結構。

方文山說，「紅顏如霜」潮流公仔，想傳達在創作上的兩種人格，他寫歌詞都在深夜沒有人的時候，很專注、很孤單，創作就是跟自己的對話，有時候甚至會有人格分裂的狀態。

副市長邱佩琳念出由方文山作詞、周杰倫唱的「菊花台」：「菊花殘 滿地傷 你的笑容已泛黃花落人斷腸 我心事靜靜躺」，字字句句都有深意。邱佩琳說，方文山老師的歌詞文字令人感動，來到基隆美術館，以他獨對文字與音樂的獨特的魅力呈現詩詞的文化意涵及藝術之美。

邱佩琳表示，方老師懂機械、藝術又懂美學，左右腦可以如此平衡發展實在值得學習，他的文字靜靜躺在那邊，但是很有旋律感，還可以讓人再三回味，「除了感動還是感動，無法用文字形容」。

音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影
音樂作詞大師方文山在歌詞文字創作上與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今天在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展。記者游明煌／攝影

基隆 美術館 邱佩琳

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