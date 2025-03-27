快訊

川普汽車關稅引憂！美股早盤開低 通用挫8%、特斯拉逆勢漲2%

捨棄百萬年薪！她靠自動販賣機月入30萬 每周僅上3天班

文化部預算遭凍34億成重災戶 李遠感受藝文界焦慮

中央社／ 台北27日電
文化部長李遠。圖／中央社
文化部長李遠。圖／中央社

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部李遠到立法院做業務報告。面對文化部預算刪減11億，遭凍34億，李遠表示除心痛外，「關於解凍案其實很猶豫，我們很怕再被羞辱一次。」

李遠表示，他痛心的地方非常多，除了媒體宣傳費刪掉5943萬，刪到最後還負100萬，要文化部再從別的項目拿100萬來刪，「我難過的不是說我錢變少，我難過的是在野黨刪的過程完全沒有道理。」

李遠表示，這次在野黨刪這些國內外旅費、水電費、委辦費跟特別費等日常預算，造成文化部很大困擾。

國民黨立委葛如鈞質詢時說，文化部是不是有確實準備好要解凍預算，何時要將解凍案送進來。李遠回答：「今年凍結多到算不出來。」

葛如鈞還拿臉盆送給文化部長，「你不是要飯的，是煮飯的；不但要煮飯還要蒸飯，要拿飯出來解凍。」

民進黨立委吳思瑤質詢時表示，文化部是這次預算刪減重災戶，有關媒體宣傳包括對外發聲的TaiwanPlus、中央通訊社以及最近做得很好的央廣，被全數或大幅刪減，形同要讓台灣文化在國際噤聲，不僅將降低台灣表達國際觀點的機會，也讓台灣好不容易以文化作為科技以外的另一張名片，將就此模糊。

民進黨立委吳沛憶則表示，文化部預算凍結34億，「今天的教文會質詢就像是災損報告評估。」吳沛憶並質詢，聯合典藏中心一億元預算全數刪除，影響有多大。

李遠表示，台灣文化發展快速，政府腳步已有點跟不上，「我們編列預算就是在追趕之前不足的狀態，這種刪法讓我痛心。」吳沛憶則希望文化部多跟各立委溝通補救。

民進黨立委林宜瑾質詢時表示，這次文化部預算總共被刪除11億，大阪世界博覽會相關宣傳活動停止，文化幣推廣費用也要停擺，部長未來要如何因應。李遠則表示，在野黨任務是替納稅人看緊荷包，「但只有讓大家更慘，整個文化界充滿了焦慮。」

國民黨立委羅廷瑋質詢台中國漫館的無障礙措施改善，李遠表示已經改善很多；羅廷瑋說目前預算凍結中，「如果這部分解凍案可以送審，我們也請召委排案協助。」

吳思瑤 吳沛憶 文化部 李遠 林宜瑾

延伸閱讀

AI寫「老柯像素拐杖奇俠」遊戲 葛如鈞：凸顯國會暴力

葛如鈞譏文化部長要錢不提預算案解凍 ！林宜瑾：國民黨搞不清狀況

陳玉珍重新定義統戰 李遠：文化交流跟滲透是兩件事

央廣爭議燒不停 柯志恩：別讓文化部成文化「布」

相關新聞

周董經典歌曲變「文字裝置藝術」 方文山：這才是完整的我

音樂作詞大師方文山與周杰倫締造不少經典作品，近年跨足藝術領域，今在基隆舉行「方道文山流」藝術創作特展，很多作品都與「周董...

管制陸生修讀核心技術 教育部4月跨部會研商盤點

教育部今天表示，預訂4月召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請各部會盤點所屬的國家核心關鍵技術項...

力宇教育與德島大學簽署合作協議 開創國際交流、教育合作新篇章

力宇教育與德島大學合作包括寒暑假的學生夏令營活動及定期的遊學計畫，旨在讓學生親身體驗和深入了解日本豐富的學術和文化生活...

準公托評鑑失格家長憂轉換期領不到津貼 立院要求檢討

少子化趨勢明顯，家長關注托嬰議題，立法院社福及衛環委員會召委蘇清泉接獲民眾陳情，準公共化托嬰中心因未符合規定，喪失資格，...

國圖閱讀報告…心理哲學、投資理財類最多人借「這本書連五年冠軍」

國家圖書館今天發布「113年台灣閱讀風貌發布會」，根據報告顯示，去年全國各縣市公共圖書館全年進館總人次、借閱總人次、借閱...

葛如鈞譏文化部長要錢不提預算案解凍 ！林宜瑾：國民黨搞不清狀況

文化部長李遠日前出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會時，拿著「碗公」上台，強調自己「不是要飯的」，也會把「要飯的碗，變成文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。