力宇教育與德島大學簽署合作協議 開創國際交流、教育合作新篇章

力宇教育與德島大學合作包括寒暑假的學生夏令營活動及定期的遊學計畫，旨在讓學生親身體驗和深入了解日本豐富的學術和文化生活。

德島大學位於日本四國的德島縣，以其綠意盎然的校園和先進的教育設施聞名。學校致力於提供卓越的學術環境，特別是在生物科學和醫學領域表現突出，成為全球研究和創新的樞紐。

在簽約儀式上，德島大學副校長河野文昭、力宇教育董事長王崇旭以及關係企業旭文塾日本留學中心 經理王敬淵共同確認合作協議。

這次合作象徵著學生高中畢業後未來有機會前往德島大學深造，通過面試後能享受學費全免的獎學金，並透過旭文塾加強日本留學試驗（EJU考試）的日語、數理化、社會科。

力宇教育致力於不僅提供優質的升學輔導，還重視培養學生的全面素養和多元文化理解能力。透過與國際知名學府的深入合作，力宇教育旨在培養學生的國際競爭力。