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準公托評鑑失格家長憂轉換期領不到津貼 立院要求檢討

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，要求衛福部3個月內研議，準公共托嬰中心採取限期改善後仍未改善，再行解約，且改善期間應研議協助措施可行性。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，要求衛福部3個月內研議，準公共托嬰中心採取限期改善後仍未改善，再行解約，且改善期間應研議協助措施可行性。記者林琮恩／攝影

少子化趨勢明顯，家長關注托嬰議題，立法院社福及衛環委員會召委蘇清泉接獲民眾陳情，準公共化托嬰中心因未符合規定，喪失資格，陳情人擔心更換托嬰中心空檔，無法請領育兒津貼。委員會通過臨時提案，要求衛福部3個月內研議，準公共托嬰中心採取限期改善後仍未改善，再行解約，且改善期間應研議協助措施可行性。

蘇清泉表示，準公托「一個蘿蔔一個坑」，一旦托嬰中心評鑑未過，必須轉換托嬰單位，應設計相關輔導機制，而家長難以更換托嬰中心的原因，包括離家近、費用、熟悉度等，衛福部政策似乎阻擋家庭生養子女意願，為人民設下生育門檻，「若因評鑑結果即取消補助，原本安心托嬰的民眾，每月從1萬5千元托育補助，僅剩5千元育兒津貼，形同讓無辜家長承擔托嬰中心疏失。」

立法院社福及衛環委員會今通過臨時提案，要求衛福部於三個月內研議，採取限期改善機制，在改善其後仍未達標準，再行解約，及改善及簽，家長協助措施可行性。衛福部社家署副署長周道君說，依現行規範，民眾轉換托育期間，仍可領取每月1萬5千元托育津貼，並協助家長媒合合適的托嬰單位。

周道君表示，目前評鑑不合格，遭取消準公共化托嬰中心資格的托嬰中心數量並不多，依現行規範，民眾遇類似狀況，轉換托嬰空窗期，可繼續領取3個月育兒津貼，地方政府也會提供托嬰中心媒合清單，協助家長順利轉換托嬰單位，針對給付時間，社家署曾與民間團體及專家討論，研議延長時間多久才合理。因應本次臨時提案，社家署將再啟動相關討論。

托嬰 育兒津貼 衛福部

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