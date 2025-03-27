葛如鈞譏文化部長要錢不提預算案解凍 ！林宜瑾：國民黨搞不清狀況

文化部長李遠日前出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會時，拿著「碗公」上台，強調自己「不是要飯的」，也會把「要飯的碗，變成文化的聚寶盆」。立法委員葛如鈞今質疑李遠一直對外說文化部要錢，但為何遲未提解凍；立法委員林宜瑾則回擊，是國民黨延宕程序，導致解凍案可能要5月初才有機會送進委員會。

中央政府總預算案在歷經波折，終於在上個月送出立院。李遠日前在「人民是頭家」宣講時，再拿「碗」上台，強調自己不僅不是要飯的，更會把外界諷刺那個要飯的碗，變成文化的聚寶盆。對此，葛如鈞今質疑，若文化部那麼需要錢，那解凍案怎麼還不送進立院？文化部被凍結的5億多預算，其中有4億1千多萬可書面結凍。他強調，書面報告一送進立院，「錢立刻可以用」。

葛如鈞還送李遠一個自製「聚寶盆」，期待李遠真能將文化部預算變為聚寶盆。

李遠說，當時預算遭刪凍時，許多理由都是不合理的，導致解凍條件根本做不到，像是補助民間團體辦理文化論壇、人權活動1800萬元的凍結理由是因為懷疑預算補助民間團體進行罷免活動，要求文化部必須懲處公務員及追回補助款才能解凍，他怎麼可能犧牲公務員，他反問葛，「怎麼解凍？」

李遠還說，這一次文化部預算總共被刪除11億，凍結34億，其中媒體宣傳費更是全部被刪除。而媒體宣傳費被刪掉5943萬，刪到最後還負100萬，要文化部從別的地方再拿100萬補足。他無奈嘆，自己難過不是因為錢變少，因為錢變少，只要少做一點就可以。他難過的是在刪凍預算時，許多事由是毫無道理的，對公務員的工作造成很大的困擾。

對此，林宜瑾也說，國民黨「亂刪凍」的預算2月19日才送出立院，要文化部在短短一個月就完成所有解凍報告事實上是為難的，尤其許多解凍理由是不合理的；據她所知，文化部已完成一半以上的解凍報告。且解凍是有一定程序的，解凍報告書要先送大院，大院交付程序委員會後再交回大院，再來才會進到教文委員會，還有一段程序得走。

林宜瑾說，在野黨的「雙公投」恐造成總質詢連續延宕，文化部預算的解凍最快也要5月初才有機會交付委員會解凍。