掌握AI、自媒體最新變革 佛大傳播系每年送20學生到日韓交換

佛光大學各科系在元宇宙、自媒體潮流中尋找先機，傳播系結合人工智慧，培養學生數位媒體虛擬技術，每年將超過20名學生送到日韓實習，了解最新趨勢。產媒系強調工業設計與媒體行銷並進，讓學生不只懂設計，還能推銷自己。運健學程搭上時下健身運動風氣，讓學生能夠往運動教練、健康促進、健身指導、運動防護、推拿整復等多方面發展職涯。

佛光大學傳播系具有「流行音樂傳播」的重要特色，張煜麟老師表示，傳播系著重音樂行銷、策展等領域，並積極輔導學生進行音樂交流與跨國表演。系上學生吳宇凡從零開始，花了6年的時間出道，期間在系上的協助下，以「凡欸!!」節目獲得全國podcast大賽冠軍，更結合宜蘭在地「唸歌」進行創作，推出台語歌曲作品。

創業家競賽傳播學系學生榮獲一到三名及佳作肯定。 圖／佛光大學 提供

此外，吳宇凡今年由佛光大學安排前往澳洲海外實習，在南天寺的除夕晚會上做流行音樂表演。張煜麟強調，結合佛光山資源，每年傳播系有超過20名學生到日韓等國海外實習，是全台傳播科系學生出國交換比率最高的，甚至系上也在原有大一英文課程中，提供日文、韓文等多元選擇，為學生未來的海外實習做準備。

配合產業潮流，佛光大學傳播系近年積極轉型，張煜麟指出，傳播系是第一個將「數位媒體與智能創作」整合到系所學程的科系，結合人工智慧與宜蘭頭城在地專業攝影棚「堅達資訊」合作，共同合作啟動元宇宙虛擬製作人才培訓計畫，著重高階虛擬技術的培養。

近年產品與媒體設計學系的學生作品在國內外獎項大放異彩，尤其是家電類、交通工具相關的競賽，林志冠老師指出，在2024年的新一代設計展中，109級林泓儒同學設計的「輕型救援平台」作品，入圍金點新秀設計獎產品設計類決審，包含紅點入圍、海峽盃在內，前後得了約5個獎。

林志冠表示，以現在的產業來說，如果單純學習工業設計而缺乏媒體背景，很難把自己的作品推銷出去。現在是自媒體的天下，產媒系最主要的特色，就是培養學生既會做硬體、工業設計，也會透過拍片、剪輯來推銷自己，且學生未來除了設計，還能往行銷、企劃等職業發展。

產媒系林泓儒學生以作品「LRP輕型救援平台」獲得金點設計獎評審青睞，獲得金點新秀設計獎；且在海峽盃工業設計競賽勇奪大賽「銅獎」。 圖／佛光大學 提供

佛光大學在前年甫成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，徐郁倫主任指出，運健學程學生畢業後能往運動員、專任運動教練、健康促進、健身指導、運動防護、推拿整復等方向發展。且星雲大師長期推廣籃球運動，佛光大學女籃隊近年在UBA屢創佳績，徐郁倫表示，有半數女籃球員現為運健學程學生，除了自己的運動專項以外，透過大學4年的學習，未來會有更多就業機會。

運健學程也吸引業內人士來和年輕學子切磋，來自台東的楊志儒同學曾擔任近10年的鐵板燒師傅，後來接觸跆拳道、泰拳，辭職自己開設泰拳中心，培育基層選手。同時，他也在40歲的年紀重拾大學學業，進入佛光大學運健學程，還成立「泰拳社」做基層推廣。而他在業內的經驗與人生歷練，也帶給其他同學更多運健實務、甚至人生的啟發。