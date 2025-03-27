快訊

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

才表態加入中華隊…台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

聽新聞
0:00 / 0:00

區桂芝登陸官媒惹議 北市教局：已請北一女了解

中央社／ 台北27日電
北一女中教師區桂芝因接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉。圖／聯合報系資料照片
北一女中教師區桂芝因接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉。圖／聯合報系資料照片

北一女中教師區桂芝因接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉。台北市教育局今天表示，校園裡必須秉持教育中立，已請學校了解。

媒體報導，區桂芝日前以職稱接受中國官媒採訪，批評賴總統將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人，因而遭民眾檢舉。

北一女中今天表示，因接獲教育局轉知此事，校長陳智源及人事主任已在昨天找區桂芝晤談，了解狀況。

台北市教育局副局長陳素慧表示，近日接獲教育部國民及學前教育署轉知民眾陳情此事，內容主要是表達對區桂芝受訪言論的疑慮，所以請北一女依人民陳情案件作業程序，就民眾陳情事件了解後回覆。

至於是否會調查區桂芝有無違反教育中立，陳素慧說明，教育局不會管教師個人想法及理念，但學生教學不能受到影響，而目前就陳情內容來看，難以直接判斷區桂芝在課堂間有闡述相關內容，且影響教學。

陳素慧強調，校園裡必須秉持教育中立，若學校認為有疑慮，教育局將派督學及國文領域專家入校觀課，協助了解。

區桂芝去年接受中國官媒新華社專訪反108課綱議題，台北市教育局與北一女當時皆表示，這是個人行為，沒有評論。

北一女 區桂芝 教育局

延伸閱讀

上央視批賴總統兩岸言論…北一女師區桂芝被約談

補習班先傳不當對待…後又涉性騷學生 桃園市府前後開罰70萬

較寬騎樓開放停機車不開單？北市警鬆口了但有「例外」

HBL／北一女衛冕成功創造歷史 教練喊話拚3連霸

相關新聞

區桂芝登陸官媒惹議 北市教局：已請北一女了解

北一女中教師區桂芝因接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉。台北市教育局今天表示，校園...

台南取消自由學區引爭議 教局啟動學區畫分調整

台南市下學年全面取消自由學區，恢復學區制，目前國中小招生中，教育界都在關心，取消後可能帶來的影響。雖然結果要等完成報到後...

歐美日韓托育服務一條龍 台灣幼托整合困境家長心累

日韓歐美等國家幼托一條龍，相關機構可見收托0至5歲的學前幼兒。台灣從2012年起採幼托整合，卻未納入收托0至2歲的托嬰中心，還分別由衛福部和教育部各自主管托嬰中心、幼兒園，當初雖有提升幼托品質美意，但如今卻是多頭馬車，家長、孩子都心累。

桃園中壢補教師性騷學生 列管不得任教

桃園市中壢區某補習班被爆分別有老師涉性騷擾學生、對同事施暴，立委林月琴、議員魏筠昨陪同受害者家長、老師開記者會揭露此事，...

彰化縣公告國中、小學教師甄試缺額 今年一口氣招考236人

彰化縣政府今年將招考236名國中、小學教師，預訂初試網路報名4月21日至25日，6月8日初試，6月22日複試。教育處今表...

補習班先傳不當對待…後又涉性騷學生 桃園市府前後開罰70萬

立委林月琴今召開記者會揭露桃園市中壢區某補習班在未立案期間發生疑似陳姓教師性騷擾、跟蹤學生。教育局今年2月接獲通報，即前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。