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台南取消自由學區引爭議 教局啟動學區畫分調整

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國中是全國學生人數最多的國中，今年國一新生登記爆滿，目前已有174人備取。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國中是全國學生人數最多的國中，今年國一新生登記爆滿，目前已有174人備取。記者鄭惠仁／攝影

台南市下學年全面取消自由學區，恢復學區制，目前國中小招生中，教育界都在關心，取消後可能帶來的影響。雖然結果要等完成報到後才揭曉，但明星學校依然搶破頭。不過，有學校因學區小，招生特別辛苦，要求重新調整以兼顧公平性。有校長建議，偏鄉小校應維持小校大學區制，以利學校發展特色。

鄭新輝表示，共同學區是學校基本學區外與他校間的學區，因環境的變遷也起了變化，取消自由入學後，學區也必須做調整，已著手啟動學區的規畫與討論，將請學校或學校間商議學區畫分，可2、3所學校間成一大共同學區，或是擴大學校的共同學區，包含基本學區的調整也可討論，但不能違背學區制的就近入學精神。

台南市立國中小的招生到3月29日，受到少子化及南市取消自由學區影響，部分學校受到衝擊，也都努力招生，但學校也發現，過去因自由入學關係，沒注意到基本學區、共同學區範圍的問題，但取消自由學區後才發現，因環境變遷關係，目前的學區畫分對學校招生很不利，有的要增加基本學區，有的是要擴大共同學區。以延平國中，基本學區只有2個里，反觀離不遠的成功國中學區有10個里。另，新興國中旁安平工業區彰南里是大里，卻未納入新興國中學區。

偏鄉小校也反映，取消自由學區後，讓多年來發展特色的努力白費，希望恢復偏鄉小校大學區，讓家長有更多選擇權。如希望是山野教育的家長，就不用還要寄戶口，就能就讀，省去過多麻煩。有校長說，由於教育局有配套措施，今年影響可能有限，但會逐漸浮現出來。

有學校怕招不到學生，努力拉學生，但部分有總量管制的明星學校，依然搶手，建興國中目前有269人備取，人數最多；另，全國人數最多的東區復興國中備取174人，校長陳文財說，總量管制946人。九份子國中小國一新生備取63人，小一新生備取56人。

曾擔任過老師的市議員沈震東說，取消自由學區後，之前已出現為讀某校而遷戶口的狀況，造成區政與戶政壓力，希望恢復自由學區。若無法恢復而要調整學區，希望能詳細規畫，做好新生人數統計，合理分配，避免因分配不當，又有學校要停辦，以及免於被認為取消自由學區終極目標是要裁併校。

偏鄉 台南 關係

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