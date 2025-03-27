桃園中壢補教師性騷學生 列管不得任教

桃園市中壢區某補習班被爆分別有老師涉性騷擾學生、對同事施暴，立委林月琴、議員魏筠昨陪同受害者家長、老師開記者會揭露此事，批市府未妥善監管。教育局回應，涉性騷老師已列管不得任教，並提供受害者協助，該補習班未立案累計裁處70萬元。

受害者控訴，該班陳姓狼師多次性騷擾孩子，甚至跟蹤孩童及襲胸；另名謝姓老師也多次對孩子不當對待、王姓負責人甚至拿球棒巡堂。林月琴、魏筠批評，該補習班長期非法經營、劣跡斑斑，甚至聘用有性剝削前科的教師，王姓負責人僅要求老師賠償並離職，甚至要求師生封口，讓人憤怒。

桃園市府回應，今年2月接獲通報稽查，陳師已離職，性騷擾案由社會局依法受理，訪視被害人家長提供協助，教育局說明，已列管有性騷前科老師，調查結果出來前不得任教。去年3月謝姓教師涉及不當對待學生，經調查屬實，1年內不得任教、依兒少法裁處6萬元。

教育局指出，該補習班原為立案的短期補習班，因故遷至現址，因未依法完成立案，違反補習及進修教育法第24條，累計裁罰6次、70萬元。將持續調查王姓負責人被檢舉事項。

桃園市勞檢處另說明，未有受理民眾陳情職場霸凌案件，但派員勞檢，發現該補習班未依職業安全衛生法，辦理因他人行為致勞工遭受身體或精神上不法侵害暴力預防措施，已通知限期改善，後續將實施追蹤複查。