快訊

「台灣塑膠押出機之父」魏燦文因病逝世 享壽72歲

拍共艦照片太糊又傳輸慢3輔導長遭拔官 基層、退役官兵全炸鍋

立委林宜瑾辦台南災損校舍會勘 教育部允規劃經費到位

中央社／ 台南26日電

民進黨立委林宜瑾今天邀請教育部台南市政府人員，前往東山國中、楠西國中、楠西國小會勘受地震損害校舍修復情形。教育部次長張廖萬堅表示，將與南市府配合規劃經費到位。

林宜瑾表示，今天考察走訪東山國中、楠西國中、楠西國小，3間學校共需近新台幣2.7億元重建經費，希望中央能給予協助，讓震災後校園能盡速恢復正常。

台南市副市長葉澤山表示，本次0121震災，台南市學校校園受損相當嚴重，全市共計有212所，尤其東山和楠西是受損比較嚴重的區域。

林宜瑾說，楠西國中是此次校舍受創最嚴重、需求經費最多、影響師生最嚴重的學校，目前全校100多名師生借用楠西國小上課，市府規劃將拆除後重建20間教室，所需經費高達2億300多萬元，對市府財政是沉重負擔，教育部已核定補助辦理規劃設計費展開校舍重建工作。

林宜瑾指出，楠西國小因校舍興建年代較新，經結構技師評估後尚無需重建需求，但校內還是有多項設施損壞，影響學校正常運作，市府雖已行文給教育部，但教育部迄今只先補助楠西國中規劃設計費，建議楠西國小部分也可以比照辦理，讓師生能正常上課。

參與考察的國教署長彭富源表示，目前楠西國小與楠西國中兩校共計近300名學生，在楠西國小校舍上課，有安全疑慮的結構問題要優先處理，其他設備採購等，在安全問題後再依序處理，國教署在行政程序上會盡力配合，但要依輕重緩急把經費需求盤點出來。

張廖萬堅強調，中央會與地方好好配合，搶險搶修已撥2000萬元，若有不足可再增加，後續如何規劃和經費到位，會由國教署和台南市教育局窗口持續相互配合，以符合地方需求。

台南 教育部 林宜瑾

延伸閱讀

民進黨南部首場宣講前進「總統本命區」 林右昌：顧好台南顧全台灣

林俊憲成立歸仁服務處 有信心帶台南飛躍成長

公費留學預算遭刪減？立委駁斥求澄清 教育部回應了

營養午餐專法卡關5年 教部：財劃法通過需和地方討論經費分攤

相關新聞

補習班先傳不當對待…後又涉性騷學生 桃園市府前後開罰70萬

立委林月琴今召開記者會揭露桃園市中壢區某補習班在未立案期間發生疑似陳姓教師性騷擾、跟蹤學生。教育局今年2月接獲通報，即前...

彰化縣公告國中、小學教師甄試缺額 今年一口氣招考236人

彰化縣政府今年將招考236名國中、小學教師，預訂初試網路報名4月21日至25日，6月8日初試，6月22日複試。教育處今表...

大學海外聯招人數創新低 馬來西亞、香港僑生為何不愛來台了？

海外聯招報名人數直直落，香港和馬來西亞僑生來台數量陡降，為什麼疫情過後還是沒學生來？香港有政治因素，但馬來西亞的原因更難解。

管中閔批僑生淪學工現象 僑委會：勿抹黑以偏概全

媒體報導，僑生來台淪學工。台大前校長管中閔批這樣惡劣的現象是學校之恥、台灣之恥，僑委會今天表示，管中閔在國發會主委任內，...

台灣高教15校亞太教育者年會參展 盼吸印度生赴台

台灣15所學校到印度參加亞太教育者年會，希望吸引印度學生赴台求學。高教基金會董事長吳正己表示，印度學生赴台完成學業，可留...

提升專業形象 國研院變更英文名稱「NIAR」今揭牌

國科會轄下之財團法人國家實驗研究院今宣布變更英文名稱。由原本的「National Applied Research La...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。