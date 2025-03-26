國台圖與台大合作 應用機器人陪伴高齡者閱讀

國立台灣圖書館今天表示，與台灣大學合作，將運用人工智慧與機器人，實驗高齡友善的服務。將來可應用語音詢問機器人，提供閱讀建議，好像老朋友般陪伴高齡者，一起探索興趣。

國台圖今天發布新聞表示，館長曹翠英與台大數位人文研究中心，社會機器人核心研究計畫團隊成員，簽署合作備忘錄。雙方將在館內將人工智慧與社會機器人，應用在到圖書館的高齡者。

曹翠英說，許多獨居長者少與外界互動，失去生活快樂感，透過機器人或科技輔助的陪伴，好像是孫子女在身邊。希望圖書館未來成為長者生活的一部分，願意走出家門，提升長者幸福感。

數位人文研究中心主任岳修平表示，團隊由跨領域專家組成，包括社會機器人與傳播心理學專家、有「台灣機器人教父」美譽的電機工程系教授傅立成，社會系教授楊培珊是高齡與長照政策專家、制訂老年讀者圖書資訊服務指引的教授林珊如、投入科技輔助身心障礙讀者的教授林維真。

傅立成說，隨著AI技術發展，機器人不僅能夠記憶與人的互動，還能透過個人化服務取得信任。

他表示，如果圖書館的機器人記得每次互動的人，記得取得互動方式和典型需求，或許，將來可讓每個人覺得，「有一個老朋友在圖書館等著他」。