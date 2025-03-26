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賴清德：政府續推動政策 讓更多台灣文學站上國際

中央社／ 台北26日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的總統賴清德今天表示，台灣作家已經擁有放眼世界的格局，政府會持續推動各項政策支持創作者，讓更多台灣文學作品站上國際舞台。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，近期台灣作家李旺台以小說「蕉王吳振瑞」英文版，入圍美國Foreword雜誌獨立出版獎，同時入選「歷史小說獎」及「多元文化小說獎」決選，決選結果將在6月揭曉。

賴清德指出，近年來，台灣文學作品，深受國際讀者的喜愛，更多次得到國際獎項的肯定，透過書寫記錄台灣故事的同時，台灣作家也已經擁有放眼世界的格局，政府會持續推動各項政策支持創作者，讓更多台灣文學作品站上國際舞台。

台灣文學 民進黨 賴清德

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