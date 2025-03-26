彰化縣公告國中、小學教師甄試缺額 今年一口氣招考236人

彰化縣政府今年將招考236名國中、小學教師，預訂初試網路報名4月21日至25日，6月8日初試，6月22日複試。教育處今表示，將先辦縣內教師介聘，再請各校開缺。

縣政府指出，國小甄選簡章4月2日在縣政府教育新雲端網站及彰化縣甄選介聘天地公告，國中甄選簡章4月11日在上述網站公告，相關考試期程、考試科目、錄取資格和聘任規定等事項，依甄選簡章公告內容為主。

彰化縣國中教師近年因超額無法開缺招考，今年甄試開出9類科39名缺額，包含國文教師8名（含實驗教育組1名）、閩南語教師2名、數學教師8名（含實驗教育組1名）、生物教師4名、家政教師2名、音樂教師5名（含實驗教育組1名）、表演藝術教師4名、體育教師3名及專任輔導教師3名。

國小教師甄試開出11類科197名缺額，包括國小普通班教師93名、英語專長教師19名、體育專長教師11名、美術專長教師3名、自然專長教師10名、資訊科技專長教師9名、音樂專長教師6名、藝術才能班音樂專長教師3名、身心障礙類特殊教育教師27名、專任輔導教師8名、學前身心障礙類特殊教育教師8名。

教育處表示，彰化縣國小教師聯合甄選連續辦理4年，今年增辦國中教師甄選，將招考39人，另招考197名國小教師，期能穩定增聘正式教師逐步補足學校教學人力需求。