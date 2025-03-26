ODF開放文件格式競賽開跑 促軟體平權扎根教育

為推廣開放文件格式於校園應用並促進軟體平權，教育部舉辦「114年度大專校院ODF-CNS15251競賽」，即日起受理報名，鼓勵高中職以上教師及大專在學生參加。

教育部今天發布新聞稿指出，ODF是一種開放文件格式，具可攜性、可讀性、長久保存性、在不同作業平台間無縫轉換等優點；為維護民眾在文書軟體上的自主選擇權、便利政府文件下載，行政院也積極推動ODF-CNS15251作為政府文件標準格式，並開發各類ODF工具，以滿足各界需求。

為增進師生對ODF文件格式的認識與應用能力，教育部舉辦「114年度大專校院ODF-CNS15251競賽」，分為「教師組」與「學生組」，評分項目包括採用ODF文件格式的授課教材、ODF工具功能的深入性、作業繳交情形、心得分享與未來推廣建議等，優勝者將獲得教育部頒發獎狀及獎金。

為協助參賽者深入了解ODF操作，教育部同步舉辦「ODF-CNS15251推廣研習課程」，課程涵蓋ODF與AI應用、Calc資料分析、Impress簡報設計等，並於全國多所大專開設實體操作課程，完成課程者將獲得研習證明。

教育部表示，期盼透過競賽，在校園中普及推廣ODF文件格式的應用，增進大專與高中職教師使用ODF文件格式軟體作為教學應用工具，並鼓勵學生以ODF文件格式繳交作業，從而扎根基礎教育與學術研究領域，同時也促進軟體平權，讓師生在文書軟體選擇上有更大自主性。