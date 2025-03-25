提升專業形象 國研院變更英文名稱「NIAR」今揭牌

國科會轄下之財團法人國家實驗研究院今宣布變更英文名稱。由原本的「National Applied Research Laboratories」（簡稱「NARlabs」），變更為「National Institutes of Applied Research」（簡稱「NIAR」，音同near），並與今日舉行揭牌儀式，由國科會主委兼國研院董事長吳誠文與國研院院長蔡宏營共同揭牌。

國研院成立於2003年，一開始是由原隸屬於國科會的六個國家實驗室組成，分別為國家實驗動物中心、國家地震工程研究中心、國家高速網路與計算中心、國家太空計畫室（2023年改制為行政法人國家太空中心）、國家奈米元件實驗室及國家晶片系統設計中心（二者於2019年整併為台灣半導體研究中心）。國研院指出，因為由眾多國家實驗室組成，故命名為「國家實驗研究院」，英文名稱為「National Applied Research Laboratories」。

歷經22年，國研院目前下轄國家實驗動物中心、國家地震工程研究中心、國家高速網路與計算中心、台灣半導體研究中心、科技政策研究與資訊中心、台灣儀器科技研究中心與台灣海洋科技研究中心等七大研究中心。國研院說，隨著扮演國家科技推動的角色日趨重要，業務範圍和合作對象不斷擴大，與全球頂尖研究機構的合作也日益頻繁，為了可一致性地呈現國研院的專業形象，提升大眾對國研院的認知，因此更新英文名稱為「National Institutes of Applied Research」。

國研院表示，此次也同時更新企業識別系統，使用新的英文簡稱「NIAR」，代表國研院融合多元科技、突破科技界限、搭建產學橋梁、促成跨域合作、迎向世界、密切與國際接軌的精神。新的企業識別系統融合碎形、拱柱、方尖碑和圓融弧度等元素，旨在象徵國研院的深度與穩固性。

碎形AR代表無限探索與不斷創新以及無限的開放性；拱柱I與方尖碑A則體現了結構的穩固與力量，代表科學研究的基石，向上的型態也意味著邁向科技領先；而R的圓融弧度則象徵著和諧與整體性，代表國研院在產官學界扮演居中協調與介接的角色，用溫和的方式推動前行。色彩設定則是沿用國研院原本的色系，採用金色的厚重感搭配正紅色，讓品牌色調看起來沉穩而有自信。

此外，國研院轄下之國家實驗動物中心也同時更名為國家生物模式中心，英文名稱變更為「National Center for Biomodels」（簡稱「NCB」）；台灣儀器科技研究中心更名為國家儀器科技研究中心，英文名稱變更為「National Center for Instrumentation Research」（簡稱「NCIR」）。