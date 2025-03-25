台南國家美術館前導展開幕 用藝術向世界說台灣的樣子

「黃土水先生的一句話啟蒙了我們，我們終於可以抬頭挺胸說，我們做到了。」台南國家美術館（南國美）籌備處今天正式在南美館二館掛牌，同步展出「福爾摩沙時代-台灣近現代美術的知識啟蒙」，展出1950年前出生的158位藝術家、逾200件作品。此展同時也是台南國家美術館籌備處成立，由南美館進行策畫的首檔重量級展覽。

策展人白適銘表示，黃土水百年前曾呼籲創造「藝術上的福爾摩沙時代」，啟發他策畫此展，文化部次長王時思表示，南國美是台灣第一個用主題和斷代定義自己的館，希望用藝術向世界說明「台灣人的樣子」；也啟動台灣文化的詮釋和自我定義，「用我們真實的面貌，站回這個世界，拿回我們真實的名字，長回我們真實的樣子。」

南美館董事長游文玫表示，此展展現藝術家如何堅持自我、創新求變，如何把創作與台灣的美學、文化傳遞給全世界。此展內容代表近代的水墨油畫和雕塑、以及沉浸式展演，希望帶給台南市民與全國民眾藝術的饗宴，相信也能帶給大家認識近現代美術深刻的反思。

王時思表示，此展是南國美籌備處成立的前導展。「台灣漫長、動盪、流離的歷史裡面，藝術家不斷叩問我是誰？我們是誰？台灣是什麼？」此展希望展出這個叩問的過程中，藝術家所凝結出來的藝術的作品跟精華，希望透過此展，用藝術跟文化在回應這樣的扣問、回應這樣的追尋，「在這樣危險錯亂的歷史裡面，試著找到自我認同的繩索，」

「台灣的叩問與想望，從來沒有停止。」她表示，這個前導展只是一個開端，希望展出在藝術家追尋自我認同的歷程中，如何拿回了我們詮釋自己、定義自己，告訴這個世界我們是誰的主體權，「從承受歷史的發展，到站起來轉身自信地面向世界說我們是誰？我們長什麼樣子？我們由我們自己來定義。」南國美是台灣第一個用主題和斷代定義自己的館，希望透過藝術史的爬梳，「拿回自己的定位、告訴世界我們是誰」；透過畫作「自信地面向世界說我們是誰、我們怎麼定位自己。」

台南市長黃偉哲表示，去年台南剛度過「台南四百」，今年又有許多好的展覽在璀璨台南開展。台南美術館是在賴清德總統時任市長任內籌畫，如今將成為國家級美術館，內心非常欣喜。

走進「福爾摩沙時代」展場，抬頭便可見甫從日本返國的國寶—有「台灣維納斯」美譽的黃土水雕塑「甘露水」。策展人白適銘表示，黃土水百年前曾呼籲創造「藝術上的福爾摩沙時代」。而展場終點放上雕塑大師朱銘的「太極對招」，兩個人看似對招，其實是在溝通與對話；一旁的展室都是描繪台灣大山大水的山水畫，如林惺嶽的「激流」。他表示，「最後一間是我的內心戲，希望藉由大師的作品，表達對這片土地的期望。」

白適銘表示，該展將分3階段接力展出，設定8大子題，包括:典範中的集體意識、地方身分的發掘命名、新舊地景的共存消長、身體符號及其時代標記、文化版圖移轉之衝撞融接、走向世界的自我定位以及土地回歸的自主思考等議題。「希望透過8個子題，一邊梳理自己，一邊看到自己的微觀與宏觀」。

南美館說，展覽中可以欣賞到多件重要的前輩藝術家作品，如陳澄波從未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》及其他重要古物等，這些藝術作品既是台灣美術歷史的縮影，也見證該時期藝術家的創新精神與對當時社會的深刻反思。展覽透過8大主題展示出台灣美術的百年風華，並藉此再度喚起國人對本土文化的深刻思考與認同。

展中也有像「甘露水」一樣，消失多年又重新出土的作品。前輩畫家盧雲生1967年任職靜修女中時，曾受託畫一幅膠彩畫「漁樵耕讀樂堯天」，送給羅馬修道院。白適銘看到歷史紀錄，卻找不到這幅畫。他聯絡盧雲生家屬，家屬根據史料展開千里尋畫，終於在西班牙一間修道院找到，重新買回這幅畫。這幅畫畫出文人心中的理想世界，離鄉一甲子後返鄉，經修復後，首次在「福爾摩沙時代」亮相。

其中一間展覽室更設有沉浸式影像科技，將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等台灣藝術前輩的經典作品，轉化為環場影像，讓觀眾身歷其境，感受藝術家創作的時代氛圍與美學風格。

開幕儀式完成後，南美館也同步進行美術節捐贈感謝活動，向來自16名捐贈者共捐獻86組件作品的慷慨支持表達感謝。此次捐贈者包括藝術家陳春祿、高實珩、高媛、汪曉青、洪瓊華、耿晧剛；南美館1館建築師梅澤捨次郎家屬梅澤弘之；藝術家家屬吳郭為美、蒲浩志、蘇小夢、蔡佳憓、洪頎茗與藏家張瑞樑、張淑文、蕭人豪及歐財榮等人，藝術家陳春祿最為本次捐贈者代表上台致詞外，南美館也表示，4月將推出「錯中錯．連環夢—陳春祿攝影典藏研究展」。