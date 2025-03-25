3場多益將提供免費模擬考 業者曝：考過模考分數平均高106分

為幫助應試者更有效準備TOEIC測驗，凡報名4月與5月任一場次的TOEIC聽力與閱讀測驗，TOEIC台灣區總代理忠欣公司將提供每場次報名考生1組「TOEIC官方線上模擬考」，協助熟悉測驗節奏。

忠欣公司表示，進入4月後，報考族群以面臨大學畢業門檻與求職需求的考生為主，因此4月13日、4月27日、5月25日3場指定公開測驗，皆提供報名完成且繳費者1組線上模擬考。考生將收到包含授權碼與操作說明之電子郵件，可依指示於電腦或iPad安裝專屬軟體，即可完整模擬實際測驗流程。該模擬考具備即測即評功能，有助於考生快速掌握應考策略，在正式測驗中發揮最佳狀態。

忠欣公司表示，根據2024年4至6月測驗數據，曾使用模擬考的考生，其正式測驗平均分數達670.53分，較未使用模擬考者564.38分高出106分；而模擬考的平均分數為652.14分，與正式考試成績高度一致。模擬考分數與正式測驗分數相關係數達0.86，顯示兩者之間呈現高度關聯性。

忠欣公司建議，首次應試的考生，可於考前5至7天使用模擬考，熟悉題型並建立答題節奏；已有經驗的考生，則適合於考前2至4天進行模擬演練，強化解題速度，以平穩心態面對正式測驗。TOEIC測驗不僅是國際認可的英語能力證明，也是升學、就業與職涯發展的重要工具。透過官方線上模擬考掌握自身英語能力，讓考生在正式考試時能穩定發揮，爭取最佳成績。