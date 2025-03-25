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報名4月、5月多益場次享模擬考 加強應試準備

中央社／ 台北25日電
為協助應試TOEIC（多益）者更有效準備，TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天宣布，凡報名4月與5月任一場TOEIC聽力與閱讀測驗的考生，將提供官方線上模擬考。 圖／忠欣公司提供
為協助應試TOEIC（多益）者更有效準備，TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天宣布，凡報名4月與5月任一場TOEIC聽力與閱讀測驗的考生，將提供官方線上模擬考。 圖／忠欣公司提供

為協助應試TOEIC（多益）者更有效準備，TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天宣布，凡報名4月與5月任一場TOEIC聽力與閱讀測驗的考生，將提供官方線上模擬考。

TOEIC（多益）台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，進入4月後，報考族群以面臨大學畢業門檻與求職需求的考生為主；為幫助考生臨場應試表現，4月13日、4月27日、5月25日等3場指定公開測驗，皆提供報名完成且繳費者1組線上模擬考。

考生收到包含授權碼與操作說明的電子郵件後，可依指示於電腦或iPad安裝專屬軟體，就可完整模擬實際測驗流程；此模擬考具備即測即評功能，有助於考生快速掌握應考策略，在正式測驗中發揮最佳狀態。

忠欣提到，根據2024年4至6月的測驗數據，曾使用模擬考的考生，正式測驗平均分數達670.53分，比未使用模擬考高出106分，而模擬考的平均分數為652.14分，與正式考試成績（670.53分）相近，顯示兩者之間呈現高度關聯性，是考生評估準備成果的可靠依據。

針對不同階段的考生，忠欣公司建議，可視情況安排模擬考使用時機，首次應試的考生可於考前5至7天使用模擬考，熟悉題型並建立答題節奏；已有經驗的考生適合於考前2至4天模擬演練，強化解題速度，以平穩心態面對正式測驗。

多益 英文 門檻

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