民代指民眾學校接送小孩憂收罰單 新北滾動評估

新北市議員陳世軒表示，國中小周邊多劃紅黃線，民眾接送小孩時擔心違停接到罰單，呼籲市府改善校園周邊家長接送環境。交通局表示，會依學校需求滾動式評估調整。

交通局表示，全市273所國中小，有245所、約89.70%學校設家長接送區；94所、約占總校數的34.4%，有設置路邊停車格並採開放時段專供家長接送使用。

交通局回應表示，未來會依學校需求滾動式評估調整，配合各校家長接送需求及實際路況規劃家長接送區，於道路寬度許可時，以設置路邊停車格為主；否則就上下學時段性開放路邊紅、黃線供家長停車接送。

民眾黨議員陳世軒今天新聞稿指出，有接送孩子上下學家長反映，因為學校周邊大多劃設紅線，車輛臨停空間不足，常被迫違規停車，或只能慌忙停在馬路上匆匆讓孩子下車，每次都覺得很頭痛。

他表示，尤其有些特殊境遇的孩子，需要家長親自帶著走進校門口或教室座位，大多家長往往被迫違停，不少人也因此遭員警驅趕、開單，甚至被拖吊。

陳世軒說，新北市國中小家長接送臨時停車格，設置率不到35%，家長接送孩子還得擔心遭警察開罰單，呼籲市府改善校園周邊家長接送環境。