總量管制國中新生班變33人挨批 竹市：過渡措施

新竹市議員蔡惠婷今天說，市府發函5所總量管制國中要求114學年度新生班級人數增至33人，違反教育部規定。新竹市教育處表示，過渡性措施，已增人力等配套降低衝擊。

時代力量新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊今天召開記者會指出，竹市府發函要求114學年度5所總量管制國中班級人數增至33人，違反教育部的國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則「國中每班人數以30人為原則」的規定，將影響教育品質。

蔡惠婷在會中表示，依法規規定國中班級人數應維持30人為原則，若超過應提報國教署核准，竹市府未獲核准就要求學校執行，是倉促的決策，盼竹市府提出相關措施。

有總量限制的國中校長透過文字指出，校方已於3月15日完成114學年度新生入學登記，線上報到日為3月31日至4月5日，實體報到日為4月7、8日，但因有共同學區雙重登記、放棄改讀（國私校）等情況，需待報到後方能確認班級人數。

這名校長表示，預估「調整後的班級人數能讓依願入學的比例比往年提升」，降低入學壓力，學校也擬定相應配套措施，包含加強教學資源投入、提供適當人力支持及改善設施設備，確保學生學習環境不受影響。

新竹市教育處對此透過文字指出，竹市的國中總量限制學校包含光武、建功、竹光、三民、培英等5所國中，此次透過調整新生班級人數，以每班人數增加3人（含特教酌減），預計增加288名就學名額；此外在光武國中、竹光國中、三民國中等共新增4班。

教育處表示，進行總量限制學校的班級與人數調整，為過渡性措施，先前已多次與總量限制學校校長開會，確認配合增置人力、特教助理員、降低控管員額、補助空間活化及設施設備等配套措施，力促教育品質與就學需求的平衡。