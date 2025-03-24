民團控體罰案放水 雲林縣府：依程序處理

人本教育基金會今天表示，接獲投訴，家長去年向雲林縣某國中申訴有專任教師及教練體罰、霸凌羽球隊學生情形，校方和雲林縣政府卻疑似輕放，呼籲相關單位正視及依法懲處。

針對教育團體投訴廖姓專任教師、蔡姓羽球教練涉及不當管教學生案，雲林縣政府表示，日前經調查審議已分別予以停聘3年、解聘決議，相關案件均依程序處理，確保當事人權益，也不縱容不當管教、霸凌事件，全力保障學生身心健康。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、中部聯合辦公室主任曾芳苑與民進黨立委張雅琳、陳培瑜今天陪同受害學生家屬，在立法院召開「你們挺暴力，誰來挺小孩？校方縣府聯手放水，我們要求依法處理」記者會，提出相關說明。

人本教育基金會表示，去年2月家長向雲林縣某國中申訴，該校的廖姓專任教師與蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生，但校方和縣府疑似輕放處理。

人本教育基金會說明，該校的校園事件處理會議調查小組調查後，依法建議解聘廖師並3年內不得聘任、解聘蔡姓教練並1年內不得聘任，但該校教師評審委員會將處分輕減至廖師停聘1年、蔡教練終止聘約。

人本教育基金會質疑，雲林縣政府後來認為教評會的懲處決議違法，遂召開教師專業審查委員會，於去年11月決議懲處廖師停聘3年、蔡姓教練終止聘約，對比校園事件處理會議調查小組的懲處建議，雲林縣政府明顯輕放。

對此，雲林縣政府表示，縣府接收投訴後，立即啟動調查機制，並依所涉情況予以評議處分，決議廖姓專任教師停聘3年、蔡姓教練則予解聘。此外，校方在解聘蔡姓教練後，該校及縣府所轄其他學校即未再聘任蔡姓教練指導學生，並無教育團體所表述「跑到其他學校任教」的狀況。

雲林縣政府指出，關於不適任教師的處理機制，中央法規有明確規範，學校及縣府皆嚴格依循相關法令及程序辦理，以維護教育環境專業與學生權益。若當事人對本案處理結果有所異議，可向上級機關進行陳情、申訴或依訴願法及行政訴訟法等相關法律規定，尋求進一步救濟，以確保自身權益獲得適當保障。