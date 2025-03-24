快訊

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

民團控體罰案放水 雲林縣府：依程序處理

中央社／ 台北24日電

人本教育基金會今天表示，接獲投訴，家長去年向雲林縣某國中申訴有專任教師教練體罰、霸凌羽球隊學生情形，校方和雲林縣政府卻疑似輕放，呼籲相關單位正視及依法懲處。

針對教育團體投訴廖姓專任教師、蔡姓羽球教練涉及不當管教學生案，雲林縣政府表示，日前經調查審議已分別予以停聘3年、解聘決議，相關案件均依程序處理，確保當事人權益，也不縱容不當管教、霸凌事件，全力保障學生身心健康。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、中部聯合辦公室主任曾芳苑與民進黨立委張雅琳、陳培瑜今天陪同受害學生家屬，在立法院召開「你們挺暴力，誰來挺小孩？校方縣府聯手放水，我們要求依法處理」記者會，提出相關說明。

人本教育基金會表示，去年2月家長向雲林縣某國中申訴，該校的廖姓專任教師與蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生，但校方和縣府疑似輕放處理。

人本教育基金會說明，該校的校園事件處理會議調查小組調查後，依法建議解聘廖師並3年內不得聘任、解聘蔡姓教練並1年內不得聘任，但該校教師評審委員會將處分輕減至廖師停聘1年、蔡教練終止聘約。

人本教育基金會質疑，雲林縣政府後來認為教評會的懲處決議違法，遂召開教師專業審查委員會，於去年11月決議懲處廖師停聘3年、蔡姓教練終止聘約，對比校園事件處理會議調查小組的懲處建議，雲林縣政府明顯輕放。

對此，雲林縣政府表示，縣府接收投訴後，立即啟動調查機制，並依所涉情況予以評議處分，決議廖姓專任教師停聘3年、蔡姓教練則予解聘。此外，校方在解聘蔡姓教練後，該校及縣府所轄其他學校即未再聘任蔡姓教練指導學生，並無教育團體所表述「跑到其他學校任教」的狀況。

雲林縣政府指出，關於不適任教師的處理機制，中央法規有明確規範，學校及縣府皆嚴格依循相關法令及程序辦理，以維護教育環境專業與學生權益。若當事人對本案處理結果有所異議，可向上級機關進行陳情、申訴或依訴願法及行政訴訟法等相關法律規定，尋求進一步救濟，以確保自身權益獲得適當保障。

教師 教練 雲林

延伸閱讀

羽球選手搖籃傳老師、教練體罰 雲林縣府：已依法將兩人停聘、解聘

民團推519白色恐怖記憶祭 呼應大罷免清除威權遺毒

春天幸福小旅行／雲林綠色旅遊 貼近土地脈動

人本揭露雲林國中教師體罰 批學校、縣府消極

相關新聞

蔣萬安宣布「生生喝鮮奶」4月上路 憑卡周周至6大通路領取

4月為「兒童月」，台北市長蔣萬安今天送大兒童節大禮，宣布4月正式啟動「生生喝鮮奶」政策讓就讀台北市公私立幼兒園、國小約1...

元宇宙性別光影展4月開展 沈浸式設施呈現性平教育

為加強各級學校對性別平等教育的關注與實踐，教育部4月19日至5月11日，在國立台灣科學教育館7樓舉辦性平教育日策展：「元...

補教業者連3年推助學計畫 扶助弱勢生免費補習

連鎖補教業明光義塾今宣佈助學計畫，將提供169個名額，幫助弱勢家庭孩子免費個別指導，藉此拋磚引玉，盼能喚起各界共同為弱勢...

入學之亂／就怕家長民代有意見 入學排序讓校長很頭大

明星學校擠破頭，各校排序五花八門，有的還另訂管制作業要點，但標準寬鬆不一，各唱各的調。有校長坦言，參酌縣市政府大原則後，鄰近學校「參考來參考去」，就怕惹出爭議。在超級競爭學區，砸錢買房也不一定能入學，想幫孩子卡位，得先搞懂排序學問。

入學之亂／分家戶籍變「寄放」名校總量管制家長哀怨

想在竹北升學，家長得在孩子一出生，就搶先設籍；彰化市彰興國中不遑多讓，去年有168人因額滿被拒於門外，有位學生在祖厝出生，因叔叔繼承祖厝，瞬間變成「寄放」，喪失優先入學資格。3月起國中小陸續開放新生登記入學，明星學校祭出總量管制，為何仍擋不住入學之亂？

僑生專班「學工」亂象 技職司：新南向專班嚴格禁止仲介招生

天下雜誌日前報導台灣高中職透過僑生專班招東南亞「學工」亂象，台大前校長管中閔今日在臉書發文痛批是「犯罪行為」。對此，教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。