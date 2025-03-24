蔣萬安宣布「生生喝鮮奶」4月上路 憑卡周周至6大通路領取

4月為「兒童月」，台北市長蔣萬安今天送大兒童節大禮，宣布4月正式啟動「生生喝鮮奶」政策讓就讀台北市公私立幼兒園、國小約18.4萬學生可以每周領取一次鮮乳或豆漿。教育局補充，4月7日將試辦一周並於4月14日正式上路，學生可以透過數位學生證、專屬卡證至6大通路，每周從28個品項中領取1種鮮乳或豆漿。

蔣萬安今天出席教育局兒童月活動記者會，除了宣布一系列活動外，也宣布4月起將正式啟動「生生喝鮮奶-鮮奶週報」政策，蔣分享，台灣鮮乳是亞熱帶國家品質、總產量第一，連越南、泰國都派人到台灣學習借鏡酪農產業，是台灣的驕傲，也希望讓孩子喝品質最好的鮮奶。

蔣萬安提到，包含日本、泰國推動學生喝鮮奶政策平均身高都增加超過5公分，希望台灣孩子未來也能高人一等，屆時就讀北市公私立小學幼兒園約18.4萬學生憑卡證就可到四大超商及全聯、美聯社等6間通路領取鮮奶。

教育局表示，目前共提供28種品項包含鮮乳13種、豆漿15種供學童兌換，都是通路商目前對外販售既有的品項，鮮乳200ml以上、豆漿170ml以上，局長湯志民補充，預計清明連假過後4月7日會先試辦一周，讓持有數位學生證國小學童先領取，4月14日將正式上路。

湯志民說，該政策是公家與民間合作，實務上很少見，試營運期間也換觀察兌換狀況、各通路販售情形等滾動調整，國小學童就是用數位學生證領取，幼兒園則是製作專屬數位卡證領取，近期將會發放給各園所，由於涵蓋範圍大，接下來也會製作QA文宣、網路專區、專線電話等，讓家長遇到狀況能即時獲得解決方案。