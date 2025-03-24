教團：早療通報攀升、量能有限 籲擴大資源

國教盟今天表示，早療通報個案持續攀升，實際療育量能增加卻有限，導致許多個案可能無法獲得即時療育，呼籲政府擴大早療資源，增聘治療師並增設早療據點，縮短評估與療育等待時間。

國教行動聯盟今天舉行記者會，公布近年早期療育通報人數和實際療育服務人數，並呼籲政府應儘速增加療育量能、檢討制度缺失。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，根據衛福部統計，台灣早療通報個案持續攀升，從2017年2萬3535人增至2024年3萬9145人，但每年療育量能卻有限，例如2024年通報需求3萬9145人，療育量能僅增加1483人，意味著早療量能供不應求。

王瀚陽提到，早療的聯合評估要排隊，進入療育服務還要再等，家長發現兒疑似遲緩後，要在第1年就要進入療育服務幾乎不太可能，部分安置機構需早療的兒童比率高，但資源卻不足；每延遲1年治療，孩子的遲緩程度就可能增加20%，錯過0至3歲黃金治療期，未來特教生比率就可能拉高，量能不足的問題亟待解決。

台灣兒童發展早期療育協會秘書長魏嫚君表示，很多家庭發現孩子狀況的時間較晚，光是等聯合評估可能就要半年，導致很多家長在漫長等待中放棄早療，或是因早療帶來的龐大時間和經濟壓力，讓雙薪家庭變成單薪家庭，甚至是單親家庭。

魏嫚君提到，根據世界衛生組織統計，政府若投入1元早療經費，未來就可減少3元特教經費，呼籲政府重新定位早療方向，不要視為福利政策，而是當作基本的醫療權和教育權，並導入早療喘息服務，如開放長照車接送早療兒童，減輕照顧者身心壓力，以提升家庭功能穩定性。

國教盟也提出3大訴求，呼籲政府擴大早療資源，增聘治療師並增設早療據點，縮短評估與療育等待時間；導入喘息接送服務，將長照車納入早療體系，讓早療兒童能有穩定的車輛與人力接送；同時改革早療補助制度，讓經費能符合實際需求，並建立全國早療資源平台，以利資訊透明。