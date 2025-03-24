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元宇宙性別光影展4月開展 沈浸式設施呈現性平教育

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部在國立台灣科學教育館7樓舉辦性平教育日策展：「元宇宙下的性別光影展—穿越虛實之境、返家啟程」。圖／教育部提供
教育部在國立台灣科學教育館7樓舉辦性平教育日策展：「元宇宙下的性別光影展—穿越虛實之境、返家啟程」。圖／教育部提供

為加強各級學校對性別平等教育的關注與實踐，教育部4月19日至5月11日，在國立台灣科學教育館7樓舉辦性平教育日策展：「元宇宙下的性別光影展—穿越虛實之境、返家啟程」。本次展覽以「性別與家庭」為核心，透過光影互動與數位沉浸式多媒體技術，展示台灣在性別平等教育推動的努力與成果。

教育部表示，元宇宙下的性別光影展包含家庭中性別角色的變遷，引導觀眾反思探索在元宇宙時代面臨的挑戰，從數位與現實交織的過程中找到自我啟程返「家」的力量。

此外，展覽特設「台灣傑出女性科學家專區」，介紹在生物醫學、物理學、環境科學等領域作出傑出貢獻的女性科學家，彰顯她們對世界的改變力量。展覽同時展示台灣女性運動員在田徑、羽球、舉重等領域的卓越表現，突破性別框架，為國家爭光。

教育部說，展覽期間將針對不同年齡層的民眾策劃一系列精彩的週末主題活動，4月26日及27日主題為身體界線繪本導讀以及Ballroom文化介紹；5月3日及4日透過繪本導讀及變裝皇后藝術傳遞尊重多元性別的重要性；5月10日及11日則以擺脫性別框架的奇幻魔術以及數位性暴力防治繪本互動導讀，讓參與者以有趣的方式認識性別議題。另外，性別議題週末電影院播放多部國內外得獎性別平權電影。這些活動目的在透過多元互動體驗、有趣的學習過程，幫助觀展者更深刻理解性別平權的核心價值。

此外，展場內設有打卡牆、光影互動區、彩繪投影遊戲、精彩性別議題影片輪播等多種沉浸式設施，讓觀眾在參觀過程中，進一步領會性別平等教育的重要性。

光影 性別 科學家

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