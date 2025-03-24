補教業者連3年推助學計畫 扶助弱勢生免費補習

想在竹北升學，家長得在孩子一出生，就搶先設籍；彰化市彰興國中不遑多讓，去年有168人因額滿被拒於門外，有位學生在祖厝出生，因叔叔繼承祖厝，瞬間變成「寄放」，喪失優先入學資格。3月起國中小陸續開放新生登記入學，明星學校祭出總量管制，為何仍擋不住入學之亂？

2025-03-24 07:30