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補教業者連3年推助學計畫 扶助弱勢生免費補習

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
連鎖補教業明光義塾今宣佈助學計畫，將提供169個名額，幫助弱勢家庭孩子免費個別指導。圖／明光義塾提供
連鎖補教業明光義塾今宣佈助學計畫，將提供169個名額，幫助弱勢家庭孩子免費個別指導。圖／明光義塾提供

連鎖補教業明光義塾今宣佈助學計畫，將提供169個名額，幫助弱勢家庭孩子免費個別指導，藉此拋磚引玉，盼能喚起各界共同為弱勢家庭孩子點亮未來之路。

明光文教董事長楊佳叡表示，明光義塾自2023年起推出「星星之火助學計畫」，提供弱勢家庭子女免費補習，每年廣獲好評；今年星星之火助學計畫邁入第三屆，進一步結合旗下另個品牌「進學塾」參與，助學範圍增至全台139間教室，共提供169個名額，公益學費總計達到1888萬餘元。

楊佳叡說，「再窮也不能窮教育」，明光文教啟動助學計畫，回饋社會，希望能改善弱勢學生的學習狀況，並減輕家長在教育費的負擔。「星星之火助學計畫」包括國中小全學年數學、英文、理化等科目，都可讓經濟弱勢學生申請利用，進而改善課業。

公益 弱勢家庭 補習

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