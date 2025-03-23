僑生專班「學工」亂象 技職司：新南向專班嚴格禁止仲介招生

天下雜誌日前報導台灣高中職透過僑生專班招東南亞「學工」亂象，台大前校長管中閔今日在臉書發文痛批是「犯罪行為」。對此，教育部技職司長楊玉惠表示，僑生專班的學生是透過海外經僑委會認證的保薦單位推薦，僑委會需釐清是否有仲介行為。而教育部所主管的新南向產學合作國際專班，一定要由技專親自到海外招生，大學端都知道，透過仲介招生是不能踩的紅線。

管中閔今日在臉書分享，天下雜誌日前刊出「台灣，偽留學之島」系列報導，談到台灣許多高中職「誘騙」東南亞華僑後代來台作為「學工」，就讀3年高中職後可銜接大學。管中閔直指，此現象不只是學校之恥，更是政府和台灣之恥，這樣的「人口供應鏈」與「人口市場」不只是灰色地帶，而是犯罪行為。

報導所指「產學攜手合作僑生專班」由僑委會辦理，楊玉惠表示，僑生專班的學生是透過海外經僑委會認證的保薦單位推薦，讓僑生來台唸技高，因此僑委會可能要釐清是否有報導中提到的仲介行為。日前僑委會委員長徐佳青已經召集辦理僑生專班的技高，再次強調倘若學校有這樣的行為，一定不能再辦僑生專班。

至於教育部主管的新南向產學合作國際專班，楊玉惠指出，技專校院到海外一定要由學校親自招生，仲介行為早已嚴格禁止，過往出問題的學校，有的已經被罰、甚至停止海外招生，也有像中州科大一樣退場的學校。大學端都知道，仲介招生是不能踩的紅線。教育部長鄭英耀早有清楚說明，無論是技高還是技專，台灣教育不會容許少數不符合規定的行為，拖累台灣的教育品質，未來教育部和僑委會會一起努力。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，規範國際招生的「國際教育及海外學習法」從2020年至今已延宕多年，現今之所以讓不肖移工仲介有機可乘轉作學生仲介，是因申請留學是非常複雜的業務，學校根本沒有那麼多人力來辦理，訂定國際教育專法規範合法的中介機構，才能改善現在的學工亂象。