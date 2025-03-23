國教署推各學科有聲教科書 每年製作200餘種版本

為提供國內視覺障礙、學習障礙的學生各學科有聲教科書，教育部國教署委託國立清華大學及國立彰化師範大學辦理「有聲教科書製作與管理計畫」，製作全國國小至高中階段學生的有聲教科書，提供視障生及學障生適性教材。112學年度共配送2756冊有聲書，113學年度第一學期則已完成1342冊有聲書配送。

國教署表示，每學期皆會調查統計全國有聲教科書需求數量及科目版本，因應教科書內容的文字及圖片，由專業團隊進行前置校對、圖形詮釋、正式錄製、數位剪輯、聲音品管、拷貝發行及分裝配送等，目前每年製作國小、國中及高中用有聲教科書共計約200餘種版本，提供全國視障及學障生使用。

清華大學盲友會表示，早期以錄音機錄音，現在則使用電腦數位錄音，錄製人員的聲音就是學生接觸教材的主要媒介，有聲教科書的錄製人員的發音、口齒清晰及語調相當重要。因此，有聲教科書的錄製人員，均要求口齒清晰、咬字發音正確，且具學科專業知識背景，團隊也持續提供錄音人員專業培訓，包含聘請具有播音員資歷的師資現場指導，以及考量視障者與明眼人的閱讀習慣差異，聘請有豐富錄音經驗的視障專業人士協助訓練，力求有聲書品質的精進，且更能符合視障、學障學生的閱聽習慣。