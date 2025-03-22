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全國高中儀隊競賽北區初賽 鶯歌工商奪冠

中央社／ 台北22日電

第8屆全國高級中等學校儀隊競賽北區初賽今天在桃園舉行，由陸軍司令呂坤修上將主持，12所高中職隊伍以創意槍法及隊形一較高下。最後由鶯歌工商奪冠，北科附工莊敬高職分別獲得亞軍、季軍，3校將代表北部地區參加全國決賽。

陸軍司令部今天表示，第8屆全國高級中等學校儀隊競賽北區初賽今天在桃園藝文廣場舉行，現場也安排陸軍樂儀隊、陸專戰鼓隊、21砲指部「人型氣偶」等精彩表演，以及未爆彈處理小組裝備陳展、特戰傘具穿戴體驗等全民國防互動體驗攤位，不僅充分展示國軍勤訓精練成果，更活絡與社會大眾的良性互動。

陸軍司令部指出，此次競賽高手雲集，包括奪得4次決賽冠軍的常勝隊伍莊敬高職、數次晉級決賽的鶯歌工商，以及今年首次參賽的北科附工等多所學校同場競技；參賽隊伍無不使出渾身解數，在競爭激烈的北區預賽中爭取決賽資格。

比賽最終由鶯歌工商以精湛整齊的槍法獲得評審青睞，斬獲北區初賽冠軍頭銜，北科附工首次參賽就以黑馬之姿獲得亞軍殊榮，莊敬高職也以不凡的技術及默契，獲評審肯定，分居季軍；3所學校將進入最後決賽，並與中、南區晉級隊伍一較高下。

北科附工 莊敬高職 陸軍

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