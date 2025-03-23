北市校園霸凌、性平通報增 9成難成案

北市校園霸凌與性平通報近年大幅增加，但9成無法成案，成案量僅1成，有校長坦言，每案狀況不一，行政人員壓力很大，急需一套明確指引。議員要求增加親師信任度，共同解決問題，教育局允諾，會發「懶人包」給家長分辨偏差行為，並增強校內人員知能。

教育局統計，校園發生霸凌及性平事件從2022年到2024年通報案分別為1309件、1791件、2459件，但實際成案數分別為184件、273件、287件，成案率大約1成上下。

北市數位實驗高中校長賴宏銓表示，不管是性平、霸凌每案子狀況都不一樣，學校行政人員都必須從頭調查判定，學校人員除教學以外，需投入更多心力處理事件，長期下來讓行政人員壓力很大，需一套明確指引，協助解決問題。

議員曾獻瑩說，目前親師間互動管道相對有限，常常因為彼此不夠了解，信任度不足，添增許多申訴案，教育局應打造良好的親師互動環境，當問題剛發生時，雙方可以坐下來討論從源頭做起，才可以減輕教育現場負擔。

教育局長湯志民表示，現行規定若接獲相關事件，必須24小時內通報，否則會被開罰，也讓校內老師敏感度更高，增加通報量；每一個案都需調查、訪談對於行政人員也產生不小負擔，該如何降低校園內衝突，要讓家長了解哪些屬於孩子偏差行為，親師間溝通也很重要，才能有效降低個案。

湯志民說，教育局也發布校園性別與霸凌事件處理流程懶人包，讓家長能快速地知悉學校處理事件流程，也引導家長關心孩子。

教育局說，今年3月舉辦4梯次「校園事件處理機制研習」，邀請具豐富經驗、調查人才庫專業的校長擔任講師，提升發生事情時學校應變能力，暑假也會增加場次，並研擬擴大到行政主任、老師也能參加講習。