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2025新北詩歌節起跑 來五股守讓堂體驗民初服裝氛圍

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，五股守讓堂也布置文學場景，免費提供民初服裝體驗。記者江婉儀／攝影
2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，五股守讓堂也布置文學場景，免費提供民初服裝體驗。記者江婉儀／攝影

春季到來，2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，除了在春日裡帶來繽紛的詩意饗宴，五股守讓堂也布置文學場景，為期一個月的活動期間，將免費提供民初服裝體驗，邀民眾一起來當人間四月天的主角。

新北市一年一度的詩壇盛會「2025新北詩歌節」，於五股守讓堂正式起跑，約30名詩人共襄盛舉，詩人焦桐、古月、白靈、廖咸浩與劉曉頤也吟誦創作詩，邀大家一起不負春光與「詩」行。

新北市文化局表示，活動將自3月22日起持續至4月22日止，3月23日起白靈、楊渡、蔡素芬、陳克華、凌性傑、佘佳燕、楊小濱、劉曉頤、廖偉棠等不同世代的傑出詩人，從不同角度與民眾暢談詩。

3月29日焦桐則分享詩的影像故事，透過義大利影史佳作《郵差》與美國經典電影《春風化雨》，解讀影像中的詩意密碼；4月20日樂評人馬世芳將帶民眾從美國搖滾詩人巴伯狄倫的文字魅力中，尋找音符與詩句之間共鳴。

還有親子專屬的趣味童詩，3月30日童書作家、手工書達人王淑芬「詩繪本與繪本詩」，將介紹中外童詩繪本，讓爸爸媽媽可以和孩子一起讀詩，享受詩意的美感；4月19日兒童文學家林世仁「畫出心中的小怪獸—開在心底的《古靈精怪動物園》」趣味童詩工作坊，以遊戲的方式引導兒童進入詩的世界。

新北市文化局副局長于玟表示，新北詩歌節結合電影、繪本、市集、音樂、時尚、飲食、閱讀等多元形式，除了五股守讓堂外，也擴及到新北市圖總館及全市10個分館，另外也結合台師大噴泉詩社、淡江迎曦現代詩社等校園詩社、以及明志科技大學、國立台灣師範大學等大專院校共同參與，希望讓詩可以深入城市每個角落，與更多人分享春天的浪漫詩意。

記者江婉儀／攝影
記者江婉儀／攝影
2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，五股守讓堂也布置文學場景，免費提供民初服裝體驗。記者江婉儀／攝影
2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，五股守讓堂也布置文學場景，免費提供民初服裝體驗。記者江婉儀／攝影
2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，五股守讓堂也布置文學場景，免費提供民初服裝體驗。記者江婉儀／攝影
2025新北詩歌節今天揭開序幕，以「我和春天有一個約會」為主題，五股守讓堂也布置文學場景，免費提供民初服裝體驗。記者江婉儀／攝影

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