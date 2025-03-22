泰國啟動卓越發展機會獎學金計畫 台灣受邀參與

泰國啟動「卓越發展機會獎學金夏令營計畫」，和多個國家包括台灣合作，規劃為期6週海外短期學習課程，讓泰國學生前往各國見習交流，並培養未來高科技產業所需人才技能。

駐泰代表處今天發布新聞稿指出，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）20日主持「卓越發展機會獎學金夏令營計畫」（ODOS）啟動記者會。

台灣今年受邀參加這項計畫，記者會除台灣外，還有來自美國、日本、澳洲、芬蘭和愛沙尼亞等國使館代表參加。

貝東塔在致詞中表示，此次ODOS夏令營計畫是為了在延續20年前泰國政府推動的「一縣一獎學金」（One District One Scholarship）政策精神，透過提供實質獎助與國際交流機會，為來自全泰各地的青年學子創造更平等且多元的教育發展平台。

ODOS夏令營計畫由泰國數位經濟促進局（DEPA）主辦，與各國大使館合作，規劃為期6週的海外短期學習課程，協助學子拓展國際視野、學習各國科技與創新發展經驗，並培養未來高科技產業所需人才技能。

駐泰國副代表董思齊出席記者會，他向泰方合作夥伴分享，駐泰代表處與東海大學合作，特別設計結合科技、人文與產業參訪的課程內容，邀請ODOS學員赴台交流，深入體驗台灣教育特質與創新發展，期待此一計畫成為雙邊教育交流的重要里程碑。

此外，台灣觀光旅遊聯盟總會、泰國台灣會館與泰國工廠警察國際協會19日在泰國台灣會館簽署合作備忘錄，宣示將攜手推動觀光產業合作，並致力於提升觀光品質與保障旅遊安全。

此次簽署儀式由台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌、泰國工廠警察國際協會主席張文煥與泰國台灣會館主席張玲琴共同代表簽署，由泰國工廠警察國際協會監察長郭修敏擔任見證人，董思齊與泰國觀光警察總局副總局長古利（Krit Warit）擔任監證人。

董思齊致詞時表示，此次3方簽署合作備忘錄，象徵台泰交流邁入新階段，不僅強化觀光合作，也有助於建立更堅實的旅遊安全網絡。