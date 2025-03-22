快訊

陸博主爆「男頂流秘戀經紀人」 肖戰打假小隊闢謠：藝人單身

60歲銀行員退休買下千萬新房秒後悔「節儉還是快破產」最終妻子神救援

建商地主有糾紛...清水大樓全出租！四樓女租客：住了30年不想搬

聽新聞
0:00 / 0:00

校園霸凌、性平事件通報數暴增…成案僅1成 北市教育局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市校園霸凌與性平事件逐年提升，但成案量僅1成，由於學校接獲相關事件需於24小時內通報讓敏度度提高，但案量增加也讓行政負擔大增。示意圖。圖/AI生成
北市校園霸凌與性平事件逐年提升，但成案量僅1成，由於學校接獲相關事件需於24小時內通報讓敏度度提高，但案量增加也讓行政負擔大增。示意圖。圖/AI生成

近年來北市校園霸凌與性平通報量逐年提升，但成案量僅1成，由於學校接獲相關事件需於24小時內通報讓敏度度提高，但案量增加也讓行政負擔大增。教育局表示，除了數據及舉辦研習外，也發布指引給家長分辨哪些屬於校園事件哪些屬於偏差行為，並增強校內人員知能，盼能降低通報數。

教育局統計，近三年發生校園事件型態多為霸凌與性平事件兩大類，兩者通報數量皆為逐年增加，不過卻也有9成的案件經調查不成立，僅1成案件調查成立，局長湯志民表示，現行規定若接獲相關事件，必須24小時內通報，否則會被開罰，也讓校內老師敏感度更高。

湯志民說，不過近年發現由於案量數大幅增加，每一個個案都需調查、訪談對於行政人員也產生不小負擔，他認為，該如何降低校園內衝突、營造友善的學習環境更加重要，更要從每件事情讓家長了解到哪些事情屬於校園事件哪些是孩子偏差行為，親師間溝通更為重要，才能有效較低案量申請數。

數位實中校長賴宏銓表示，不管是性平、霸凌事件發生案情類型都不同，每一個案子狀況都不一樣，學校行政人員，都必須從開始調查判定，學校人員除教學以外需投入更多心力處理事件調查，長期下來也讓行政人員壓力很大，需一套明確指引，協助遇到問題該如何解決。

教育局說，於今年3月舉辦4梯次「校園事件處理機制研習」，邀請具豐富經驗、調查人才庫專業的校長擔任講師，透過法規重點解析、實務案例研討，以及友校間經驗分享，提升發生事情時學校應變能力，接下來也將於暑假期間增加舉辦場次，除校長外不排除擴大到行政主任、老師也能參加講習。

湯志民說，教育局也發布校園性別與霸凌事件處理流程懶人包，讓家長能快速地知悉學校處理事件流程，讓家長了解哪些樣態是校園事件、哪些屬於孩子偏差行為，引導家長關心孩子，在遇到孩子疑似遭到霸凌或性別事件時，能知道如何應對。

教育局 校園 霸凌

延伸閱讀

新北國小校長涉針孔監視老師挨告 警將約談雙方

傷人比特犬暫無人領養 北市收到飼主20萬元罰鍰

家長嚇壞！「小漢光」大批武裝車駛入校園 新北教育局回應了

41學童受害…台中棒球教練涉性侵 學校6失職教職員下場出爐

相關新聞

校園霸凌、性平事件通報數暴增…成案僅1成 北市教育局曝原因

近年來北市校園霸凌與性平通報量逐年提升，但成案量僅1成，由於學校接獲相關事件需於24小時內通報讓敏度度提高，但案量增加也...

指退場教師媒合平台成效不彰 陳學聖：政府投資源需審慎

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年起到...

駁「課審會委員審查會」因大罷免遲未開 教育部：依法辦理無政治考量

今有媒體報導，負責審查「高級中等以下學校課程審議會」委員的「課審會委員審查會」遲未召開，是因為民進黨認為不具人數優勢，因...

教育內卷／從華德福教育到公校 國三生「畫」上太空圓夢

國三生李九樂的畫作，在35國、逾2700件作品中脫穎而出，高掛在太空站的穹頂艙上。他自幼遊走在私立實驗小學和公立學校，最後雖為了升學從華德福教育回到公校，但體制外教育給了李九樂很多養分。 全台首名學生作品飛向太空的李九樂接受聯合報數位版專訪，侃侃而談自己如何一路自在選擇體制內、外教育。

台東驚傳特教童遭老師施暴 議員：家長看監視哭了

台東一所國小附設幼兒園特教班，驚傳今年1月有學童遭教保老師施暴，議員昨在議會臨時會提出討論，認為學校及教育機構監管機制出...

雲林縣府加碼自設1座科技中心 提供沿海學生培養科技技能

國教署在各縣市國中廣設「科技中心」，雲林也5所國中設立，鑑於台西偏鄉人才培育不應被遺漏，縣府自籌500萬元在台西國中，利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。