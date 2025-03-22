校園霸凌、性平事件通報數暴增…成案僅1成 北市教育局曝原因

近年來北市校園霸凌與性平通報量逐年提升，但成案量僅1成，由於學校接獲相關事件需於24小時內通報讓敏度度提高，但案量增加也讓行政負擔大增。教育局表示，除了數據及舉辦研習外，也發布指引給家長分辨哪些屬於校園事件哪些屬於偏差行為，並增強校內人員知能，盼能降低通報數。

教育局統計，近三年發生校園事件型態多為霸凌與性平事件兩大類，兩者通報數量皆為逐年增加，不過卻也有9成的案件經調查不成立，僅1成案件調查成立，局長湯志民表示，現行規定若接獲相關事件，必須24小時內通報，否則會被開罰，也讓校內老師敏感度更高。

湯志民說，不過近年發現由於案量數大幅增加，每一個個案都需調查、訪談對於行政人員也產生不小負擔，他認為，該如何降低校園內衝突、營造友善的學習環境更加重要，更要從每件事情讓家長了解到哪些事情屬於校園事件哪些是孩子偏差行為，親師間溝通更為重要，才能有效較低案量申請數。

數位實中校長賴宏銓表示，不管是性平、霸凌事件發生案情類型都不同，每一個案子狀況都不一樣，學校行政人員，都必須從開始調查判定，學校人員除教學以外需投入更多心力處理事件調查，長期下來也讓行政人員壓力很大，需一套明確指引，協助遇到問題該如何解決。

教育局說，於今年3月舉辦4梯次「校園事件處理機制研習」，邀請具豐富經驗、調查人才庫專業的校長擔任講師，透過法規重點解析、實務案例研討，以及友校間經驗分享，提升發生事情時學校應變能力，接下來也將於暑假期間增加舉辦場次，除校長外不排除擴大到行政主任、老師也能參加講習。

湯志民說，教育局也發布校園性別與霸凌事件處理流程懶人包，讓家長能快速地知悉學校處理事件流程，讓家長了解哪些樣態是校園事件、哪些屬於孩子偏差行為，引導家長關心孩子，在遇到孩子疑似遭到霸凌或性別事件時，能知道如何應對。