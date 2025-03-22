快訊

陸博主爆「男頂流秘戀經紀人」 肖戰打假小隊闢謠：藝人單身

60歲銀行員退休買下千萬新房秒後悔「節儉還是快破產」最終妻子神救援

建商地主有糾紛...清水大樓全出租！四樓女租客：住了30年不想搬

指退場教師媒合平台成效不彰 陳學聖：政府投資源需審慎

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年起到113年間，累計投入經費達3456萬元，提供諮詢媒合服務共1458人次，但最終成功轉職的大專校院退場教師僅121人，顯示計畫的成效有限。圖／聯合報系資料照片
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年起到113年間，累計投入經費達3456萬元，提供諮詢媒合服務共1458人次，但最終成功轉職的大專校院退場教師僅121人，顯示計畫的成效有限。圖／聯合報系資料照片

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年起到113年間，累計投入經費達3456萬元，提供諮詢媒合服務共1458人次，但最終成功轉職的大專校院退場教師僅121人，顯示計畫的成效有限。

陳學聖表示，根據教育部統計，「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」的契約金額，106年度為450萬元，107及108年度皆增加至480萬元，109年度降至456萬元，110年度又增加至470萬元，111年度再降至450萬元，112及113年度則合計670萬元，累計投入經費達3千456萬元。

在執行成效方面，陳學聖說，106至113年度的諮詢媒合共1458人次，但成功轉職的退場教師僅121人，整體成功率偏低。具體而言，106至109年度，每年諮詢媒合人次介於100至250人次，成功轉職人數僅9至13人，成功率僅6.5%至12.87%。近年數據則顯示，110、111及112與113年度的諮詢媒合人次，分別為170、182及455人次，而成功轉職人數則僅有6、27及41人。

陳學聖指出，若概略以諮詢媒合人次與成功轉職人數相除，除了109及111年度的成功率分別為12.87%及14.84%之外，其餘年度皆落在個位數，其中110年度甚至僅3.53%，112與113年度合併計算成功率也僅9.01%。值得注意的是，「諮詢媒合」是採「人次」而非「人數」作為計算標準，顯示實際獲得幫助的退場教師人數可能更低。

陳學聖呼籲，政府在推動相關政策時，應以數據為依據，檢視資源配置的合理性，確保投入的每一分預算都能發揮應有價值。教育部應審慎檢討該平台的運作模式，深入分析低成功率的原因，提出具體改進措施，並建立退場教師人才庫，讓企業和機構能更有效的媒合，同時也應建立職場銜接追蹤機制，了解退場學校教師轉職的實際狀況，以作為政策調整的依據，避免國家高教人才資源的流失。

成功 教師 陳學聖

延伸閱讀

川普削弱教育部 學貸等關鍵業務轉其他部會負責

公費留學預算遭刪減？立委駁斥求澄清 教育部回應了

台積電在美擴大投資 陳學聖：世界有兩理由不需要台灣了

公教需簽具結未領大陸居住證 吳昆財：低階公文霸凌老師

相關新聞

校園霸凌、性平事件通報數暴增…成案僅1成 北市教育局曝原因

近年來北市校園霸凌與性平通報量逐年提升，但成案量僅1成，由於學校接獲相關事件需於24小時內通報讓敏度度提高，但案量增加也...

指退場教師媒合平台成效不彰 陳學聖：政府投資源需審慎

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年起到...

駁「課審會委員審查會」因大罷免遲未開 教育部：依法辦理無政治考量

今有媒體報導，負責審查「高級中等以下學校課程審議會」委員的「課審會委員審查會」遲未召開，是因為民進黨認為不具人數優勢，因...

教育內卷／從華德福教育到公校 國三生「畫」上太空圓夢

國三生李九樂的畫作，在35國、逾2700件作品中脫穎而出，高掛在太空站的穹頂艙上。他自幼遊走在私立實驗小學和公立學校，最後雖為了升學從華德福教育回到公校，但體制外教育給了李九樂很多養分。 全台首名學生作品飛向太空的李九樂接受聯合報數位版專訪，侃侃而談自己如何一路自在選擇體制內、外教育。

台東驚傳特教童遭老師施暴 議員：家長看監視哭了

台東一所國小附設幼兒園特教班，驚傳今年1月有學童遭教保老師施暴，議員昨在議會臨時會提出討論，認為學校及教育機構監管機制出...

雲林縣府加碼自設1座科技中心 提供沿海學生培養科技技能

國教署在各縣市國中廣設「科技中心」，雲林也5所國中設立，鑑於台西偏鄉人才培育不應被遺漏，縣府自籌500萬元在台西國中，利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。