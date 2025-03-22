指退場教師媒合平台成效不彰 陳學聖：政府投資源需審慎

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年起到113年間，累計投入經費達3456萬元，提供諮詢媒合服務共1458人次，但最終成功轉職的大專校院退場教師僅121人，顯示計畫的成效有限。

陳學聖表示，根據教育部統計，「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」的契約金額，106年度為450萬元，107及108年度皆增加至480萬元，109年度降至456萬元，110年度又增加至470萬元，111年度再降至450萬元，112及113年度則合計670萬元，累計投入經費達3千456萬元。

在執行成效方面，陳學聖說，106至113年度的諮詢媒合共1458人次，但成功轉職的退場教師僅121人，整體成功率偏低。具體而言，106至109年度，每年諮詢媒合人次介於100至250人次，成功轉職人數僅9至13人，成功率僅6.5%至12.87%。近年數據則顯示，110、111及112與113年度的諮詢媒合人次，分別為170、182及455人次，而成功轉職人數則僅有6、27及41人。

陳學聖指出，若概略以諮詢媒合人次與成功轉職人數相除，除了109及111年度的成功率分別為12.87%及14.84%之外，其餘年度皆落在個位數，其中110年度甚至僅3.53%，112與113年度合併計算成功率也僅9.01%。值得注意的是，「諮詢媒合」是採「人次」而非「人數」作為計算標準，顯示實際獲得幫助的退場教師人數可能更低。

陳學聖呼籲，政府在推動相關政策時，應以數據為依據，檢視資源配置的合理性，確保投入的每一分預算都能發揮應有價值。教育部應審慎檢討該平台的運作模式，深入分析低成功率的原因，提出具體改進措施，並建立退場教師人才庫，讓企業和機構能更有效的媒合，同時也應建立職場銜接追蹤機制，了解退場學校教師轉職的實際狀況，以作為政策調整的依據，避免國家高教人才資源的流失。