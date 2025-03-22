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駁「課審會委員審查會」因大罷免遲未開 教育部：依法辦理無政治考量

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部駁斥課審會委員審查會因大罷免遲未開。本報資料照片
教育部駁斥課審會委員審查會因大罷免遲未開。本報資料照片

今有媒體報導，負責審查「高級中等以下學校課程審議會」委員的「課審會委員審查會」遲未召開，是因為民進黨認為不具人數優勢，因而以拖待變，且同步配合大罷免時程。對此，教育部嚴正駁斥，並指本案依法辦理，並無政治考量，且時程順延是因為國民黨團於今年3月要求更換名單。

由立法院各黨推舉的「課審會委員審查會」最新名單於去年底公布，由藍綠各推7名人選，白營推1人，共15人。據該媒體指，一名教師代表認為，綠營既然已全面啟動大罷免，政治盤算必然也落到教育政策上，民進黨在這次的課審委員審查人人數不具優勢，想必這也是遲遲不開會的主因。

對此，教育部今天澄清，辦理課審會相關事務皆依法定程序，但國民黨團於3月11日再次函請更換名單，造成程序順延，對於揣測所稱是「以拖待變」，與事實不符。

教育部表示，尊重立法院推舉之委員審查機制，並確保課程審議制度之正常運作。教育部將在收到審查會名單後，依程序辦理課審會非政府代表委員名單之審查作業。且媒體詢問進度時已向媒體說明，媒體報導仍斷章取義，教育部深感遺憾。教育部將持續依法行政，確保課程審議機制之公正性與專業性。

國民黨 教育部 罷免

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