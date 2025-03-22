台東驚傳特教童遭老師施暴 議員：家長看監視哭了

台東一所國小附設幼兒園特教班，驚傳今年1月有學童遭教保老師施暴，議員昨在議會臨時會提出討論，認為學校及教育機構監管機制出了問題。教育處表示，該老師已停聘並靜候調查，絕不會姑息。

教育處表示，接獲學校校安通報後，依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，同時將疑似施暴老師行聘靜候調查；若經調查屬實，依規定可處最高新台幣60萬元罰鍰，並公布姓名及機構名稱，終身不得擔任教保員。

昨天議會臨時會，議員黃治維在審查衛生局預算時，提出近期有國小附設幼兒園特教班學童遭老師施暴，不僅有1對1但施暴，甚至1對8但施暴，最後有家長發現孩子身上有瘀青或其他傷勢，質疑學校。

他說，學校第一時間表示櫃子掉落撞上，就是孩子不小心碰撞等理由回覆，但家長不信，堅持調監視畫面，才發現是被老師施暴，甚至有2家長進去小房間看畫面，淚流滿面走出來，傷心不已，不敢相信孩子被老師欺負。

黃治維強調，當下學校沒發現，反而是家長察覺到，這表示學校或教育機構監管機制出了問題，這必須檢討改善。

據了解，該教保老師原本在北部任教3年多，後調台東服務，卻發生疑似施暴學童的行為，家長也向警方報案，不排除提告。