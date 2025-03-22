台東驚傳特教童遭老師施暴 議員：家長看監視哭了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員黃治維（左）昨天在議會臨時會中，提出有國小附設幼兒園特教班學童遭老師施暴，認為學校及教育機構監管機制出問題。記者尤聰光／翻攝
台東縣議員黃治維（左）昨天在議會臨時會中，提出有國小附設幼兒園特教班學童遭老師施暴，認為學校及教育機構監管機制出問題。記者尤聰光／翻攝

台東一所國小附設幼兒園特教班，驚傳今年1月有學童遭教保老師施暴，議員昨在議會臨時會提出討論，認為學校及教育機構監管機制出了問題。教育處表示，該老師已停聘並靜候調查，絕不會姑息。

教育處表示，接獲學校校安通報後，依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，同時將疑似施暴老師行聘靜候調查；若經調查屬實，依規定可處最高新台幣60萬元罰鍰，並公布姓名及機構名稱，終身不得擔任教保員。

昨天議會臨時會，議員黃治維在審查衛生局預算時，提出近期有國小附設幼兒園特教班學童遭老師施暴，不僅有1對1但施暴，甚至1對8但施暴，最後有家長發現孩子身上有瘀青或其他傷勢，質疑學校。

他說，學校第一時間表示櫃子掉落撞上，就是孩子不小心碰撞等理由回覆，但家長不信，堅持調監視畫面，才發現是被老師施暴，甚至有2家長進去小房間看畫面，淚流滿面走出來，傷心不已，不敢相信孩子被老師欺負。

黃治維強調，當下學校沒發現，反而是家長察覺到，這表示學校或教育機構監管機制出了問題，這必須檢討改善。

據了解，該教保老師原本在北部任教3年多，後調台東服務，卻發生疑似施暴學童的行為，家長也向警方報案，不排除提告。

台東 幼兒園 議員

延伸閱讀

台東傳幼兒園多名孩童受虐 縣府：涉施暴1師停聘

鹿港國中畫作疑涉政治遭拒掛 彰縣府教育處澄清

特教班老師伸狼爪...他公車亭強吻女學生再摸胸、屁股 判關2年半定讞

陸鳳梨釋迦種植面積3倍大 台東地方憂心被取代

相關新聞

台東驚傳特教童遭老師施暴 議員：家長看監視哭了

台東一所國小附設幼兒園特教班，驚傳今年1月有學童遭教保老師施暴，議員昨在議會臨時會提出討論，認為學校及教育機構監管機制出...

雲林縣府加碼自設1座科技中心 提供沿海學生培養科技技能

國教署在各縣市國中廣設「科技中心」，雲林也5所國中設立，鑑於台西偏鄉人才培育不應被遺漏，縣府自籌500萬元在台西國中，利...

台西科技中心啟用 縣長張麗善：提升雲林學子科技素養

雲林縣長張麗善說，台西科技中心今天啟用，代表雲林智慧科技教育網絡補足最後一塊拼圖，縣府將持續升級師資及軟硬體設施，提升學...

推動英語生活化 新竹ABC藏寶趣吸5千人參加

新竹市政府今年1月起推出「新竹ABC藏寶趣活動」，結合親師生平台與探索智慧通，鼓勵家長與孩子攜手以英語探索新竹市魅力，透...

背痛腰痛折磨生活 身處迷你國幼教師職災難認定

日本幼兒園空間設計很彈性，像是洗手台高度會貼近不同成長速度的幼兒需求，但台灣卻是強制規定。幼教老師要在「迷你」空間長期彎腰、抱孩子，造成腰痛、背痛、膝蓋耗損，卻很難被認定是職業災害，就醫、請假休息也沒有補助，最後不得不離開熱愛的幼兒園地。誰來關心身處迷你國的幼教老師勞動安全？

台中棒球教練涉性侵41童 家長淚訴

台中某國小少棒隊教練涉嫌性侵學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴，昨晚移審法院被裁定延押。受害者家長昨天出面，擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。