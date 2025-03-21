雲林縣府加碼自設1座科技中心 提供沿海學生培養科技技能

國教署在各縣市國中廣設「科技中心」，雲林也5所國中設立，鑑於台西偏鄉人才培育不應被遺漏，縣府自籌500萬元在台西國中，利用閒置的「地層下陷防治中心」館舍，打造國內第一座「縣立」的科技中心，將「機電整合、數位自造、邏輯運算、綠色永續」等四項特色為發展主軸，培育科技人才。

台西自造教育及科技中心今天由雲林縣長張麗善在台西國中主持揭牌啟用儀式，為雲林智慧科技教育網絡補足最後一塊拼圖，張麗善指出，國教署在雲林協助斗六國中、東明國中、虎尾國中、崙背國中、建國國中設立5所科技中心，量能無法均衡照顧台西、麥寮及四湖等海線師生需求。

因此，縣府自籌500多萬元經費，設置台西科技中心，將這塊科技教育缺角補足。讓智慧科技教育普及全縣。未來以「機電整合、數位自造、邏輯運算、綠色永續」為發展主軸，結合在地特色、自然資源，持續研發本科技中心特色課程，讓科技教育生活化、永續經營。

張麗善表示，縣府積極發展智慧農業、智慧漁業、智慧防災、智慧長照、智慧救護、智慧校園已見成果，未來，全縣六個科技中心將彼此跨領域合作，培養孩子對於生活科技、資訊科技等新興科技學習興趣，作育人才。