台西科技中心啟用 縣長張麗善：提升雲林學子科技素養

雲林縣長張麗善說，台西科技中心今天啟用，代表雲林智慧科技教育網絡補足最後一塊拼圖，縣府將持續升級師資及軟硬體設施，提升學生科技素養，成為具備未來趨勢競爭力的優秀人才。

教育部國教署協助雲林在斗六、虎尾等鄉鎮成立5所科技中心，雲林縣府自籌新台幣500多萬元經費，設置台西自造教育及科技中心，讓智慧科技教育能夠在全縣普及，全面扎根發展。

雲林縣教育處今天舉辦台西科技中心揭牌典禮，張麗善、教育處長邱孝文、台西國中校長林燦基等人出席；雲林5所科技中心也現場陳列成果，台西國中2名學生則操作自製的投球機器人，展示學習成果。

張麗善表示，台西科技中心以「機電整合、數位自造、邏輯運算、綠色永續」等4項特色為發展主軸，積極結合在地特色、自然資源，讓科技教育生活化、永續經營。

張麗善認為，智慧科技、永續淨零是未來世界發展趨勢，而人才培育是國家發展重點，縣府積極推動智慧科技教育，未來，全縣6所科技中心發展各自核心主軸外，同時將彼此跨領域合作，培養學生對於生活科技、資訊科技等新興科技學習興趣。

台西科技中心規劃生活科技與資訊科技專業教室，並建置多樣設備與工具，不論是生活科技、資訊科技還是新興科技，都有適當的教學軟硬體可供使用。台西科技中心也提供周圍國中小教學空間使用及科技設備支援，讓雲林縣學生有更多科技體驗的機會。