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5成2逆風少年想考證照 台少盟籲完善補助制度

中央社／ 台北21日電

協助逆風少年發展職涯，台少盟今天表示，有5成2逆風學員選擇考證照盼提升未來就業競爭力，但當中有4成學員面臨經濟負擔、學習資源不足等問題，籲建立完善的證照補助制度。

台灣少年權益與福利促進聯盟在新北市漾青春基地舉行第14屆「逆風少年教育助學計畫」成果發表記者會，展出逆風學員多元多樣的成果。

台少盟「逆風少年教育助學計畫」成立已經15年，目的是希望協助15至24歲具經濟困難者的高中職及大專院校大學部在學學生，透過申請計畫，獲得教育資助金減輕經濟壓力，並勇於追求夢想、實現自我。

根據台少盟統計，近年來選擇考證照的逆風學員逐年增加，甚至在113學年度的學員中，有52%選擇考證照，是目前最受歡迎的學習目標，而考證照的主要原因包含有69%希望提升未來的就業競爭力、50%基於興趣愛好或挑戰自我、44%認為與未來想從事的職業相關以及41%希望提升升學競爭力。

不過，台少盟副秘書長張祐嘉表示，雖然近年來考證照已成為青少年提升競爭力的重要方式，但考證準備過程充滿挑戰，包括學業壓力、經濟負擔及學習資源不足，甚至有學員因交通不便或考場環境不佳影響表現。

台少盟調查發現，影響青少年是否考證的關鍵因素包括「缺乏學習資源、缺乏報考經費以及考試壓力過大，在考證照過程中，多數來自「偏鄉或低收入家庭的學生」，容易因經濟負擔而放棄報考，顯示「教育資源的不均」直接影響到青少年提升競爭力的機會。

另外，由於沒有充足的學習資源，青少年也只能「依賴網路自學或購買昂貴的補習班課程」，導致準備過程充滿壓力，而「學校與課業負擔」或是「課堂外的打工」，也會壓縮學生自主規劃生涯的空間。

台少盟呼籲，申請教育助學的學生們除了將考取證照作為未來工作投資的保障，也期望透過證照拓展人生發展的可能性，政府應要確保每名青少年都有機會平等追夢，在偏鄉、弱勢挹注更多資源支持，讓教育真正不受背景限制，也應建立完善的證照補助制度，降低青少年考證的經濟與心理壓力，讓青少年能更自信面對未來挑戰。

競爭力

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